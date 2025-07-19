Штормове попередження: грози та шквали накриють Україну 19 липня

$41.870.05
48.450.07
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 31823 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 121009 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 75254 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 71635 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 76031 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 71390 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 56497 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 56195 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 199081 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 109808 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.2м/с
88%
742мм
Популярнi новини
У Дніпрі пролунала серія вибухів - ОВА18 липня, 17:33 • 15167 перегляди
Підпал церкви на Закарпатті: поліція і СБУ затримали підозрюваного18 липня, 18:32 • 6360 перегляди
Поблизу Києва працюють сили ППО - мер18 липня, 18:36 • 7526 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО18 липня, 19:06 • 20464 перегляди
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку01:26 • 9772 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 121006 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 108312 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 177288 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 199081 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 377851 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 31822 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 124689 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 128995 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 135025 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 247109 перегляди
Актуальне
Financial Times
Північний потік
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
The Times

Штормове попередження: грози та шквали накриють Україну 19 липня

Київ • УНН

 • 362 перегляди

19 липня в Україні очікуються грозові дощі, переважно на заході та півночі. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через сильні дощі, грози, град та шквали у низці областей.

Штормове попередження: грози та шквали накриють Україну 19 липня

 У суботу, 19 липня, в Україні очікуються грозові дощі, найімовірніше — на заході та півночі. Найближчої ночі опади також можливі в центрі та на сході. Південна частина країни залишиться сухою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.  

Деталі

Погода в Україні 19 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами. 

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Небезпечна погода буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Харківській, східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та шквали - 15-20 м/с.

Температура повітря 19 липня

  • Західні області: +20...+24 градуси.
    • Північні області: +24...+26 градусів.
      • Центральна частина: +25...+28 градусів, крім Вінниччини, де буде +20...+22 градуси.
        • Східні області: на Харківщині +26...+27, на Луганщині та Донеччині +32...+35 градусів.
          • Південна частина: +27...+30 градусів, на Запоріжжі та в степовому Криму +31...+34 градуси.

            Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18.07.25, 13:48 • 177289 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            Погода та довкілля
            Донецька область
            Рівненська область
            Вінницька область
            Житомирська область
            Сумська область
            Харківська область
            Луганська область
            Волинська область
            Дніпропетровська область
            Запорізька область
            Крим
            Україна
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9