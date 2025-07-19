Штормове попередження: грози та шквали накриють Україну 19 липня

У суботу, 19 липня, в Україні очікуються грозові дощі, найімовірніше — на заході та півночі. Найближчої ночі опади також можливі в центрі та на сході. Південна частина країни залишиться сухою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Погода в Україні 19 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Небезпечна погода буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Харківській, східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та шквали - 15-20 м/с.

Температура повітря 19 липня

Західні області: +20...+24 градуси.

Північні області: +24...+26 градусів.

Центральна частина: +25...+28 градусів, крім Вінниччини, де буде +20...+22 градуси.

Східні області: на Харківщині +26...+27, на Луганщині та Донеччині +32...+35 градусів.

Південна частина: +27...+30 градусів, на Запоріжжі та в степовому Криму +31...+34 градуси.

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