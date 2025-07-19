Штормове попередження: грози та шквали накриють Україну 19 липня
Київ • УНН
19 липня в Україні очікуються грозові дощі, переважно на заході та півночі. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через сильні дощі, грози, град та шквали у низці областей.
У суботу, 19 липня, в Україні очікуються грозові дощі, найімовірніше — на заході та півночі. Найближчої ночі опади також можливі в центрі та на сході. Південна частина країни залишиться сухою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Погода в Україні 19 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Небезпечна погода буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Харківській, східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та шквали - 15-20 м/с.
Температура повітря 19 липня
- Західні області: +20...+24 градуси.
- Північні області: +24...+26 градусів.
- Центральна частина: +25...+28 градусів, крім Вінниччини, де буде +20...+22 градуси.
- Східні області: на Харківщині +26...+27, на Луганщині та Донеччині +32...+35 градусів.
- Південна частина: +27...+30 градусів, на Запоріжжі та в степовому Криму +31...+34 градуси.
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18.07.25, 13:48 • 177289 переглядiв