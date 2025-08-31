Шоу голов и все в одном шокирующем тайме: «Лилль» разгромил «Лорьян» в Лиге 1 со счетом 7-1
«Лилль» одержал победу над «Лорьяном» со счетом 7:1 в третьем туре Лиги 1, забив все голы во втором тайме. Ромен Перро открыл счет, а Хамза отличился дублем.
Во французской Лиге 1 вчера состоялось настоящее футбольное зрелище. ФК "Лорьян", новичок текущего сезона, впечатляюще проиграл "Лиллю" на глазах у своих поклонников. 7-1 результат матча. И все голы забиты за один тайм.
"Лилль" нанес поражение "Лорьяну" со счетом 7:1 на выезде в эту субботу в третьем туре Лиги 1. Интересно, что в первом тайме матча на стадионе "Ив Алленма-Ле Мустуар" (футбольный стадион в Лорьяне, Франция, домашняя арена ФК "Лорьян"), соперники смогли удержать ничью 0:0. Но во втором тайме в поединке "Лилль" и "Лорьян" произошло немыслимое.
"Лилль" забил семь в ворота хозяев поля.
Ромен Перро вывел "Лилль" вперед на 46-й минуте. Это было только начало, потому что уже через 7 минут гости снова забили: отличился Матиас Фернандес-Пардо, испанский и бельгийский нападающий французского клуба. "Лорьян" сократил разрыв в счете благодаря представителю Бенина Айегуну Тосину.
Интересная деталь: двумя голами в матче отличился новичок "Лилля" марокканский нападающий Хамза, который играл в прошлом сезоне в Шотландии, за "Рейнджерс", и забил за сезон 19 голов.
Среди других событий под занавес матча:
Самбу Сумано, сенегальский нападающий ФК "Лорьян" на 64-й минуте не реализовал пенальти.
Победу "Лилля" над "Лорьяном" закрепил Фернандес-Пардо - это был второй гол экс-игрока юниорских и молодежных сборных Бельгии в этом зрелищном матче.
Отметим, что бывший игрок сборной Франции Оливье Жиру, забивший два гола в первых двух турах, не поехал с командой в Бретань из-за незначительной проблемы с мышцами.
