Шоу голов и все в одном шокирующем тайме: «Лилль» разгромил «Лорьян» в Лиге 1 со счетом 7-1

Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 19662 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 49896 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 73691 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 89420 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 105842 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252032 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 110455 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85024 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99074 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 319858 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 14139 просмотра
Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США31 августа, 01:43 • 7950 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 10414 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 12746 просмотра
Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб31 августа, 04:31 • 4594 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце31 августа, 04:55 • 10833 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo10:07 • 6314 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 95679 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 225065 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 227519 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 319862 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 268641 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 106949 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 239759 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 263127 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 260291 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 240346 просмотра
Шоу голов и все в одном шокирующем тайме: «Лилль» разгромил «Лорьян» в Лиге 1 со счетом 7-1

Киев • УНН

 • 276 просмотра

«Лилль» одержал победу над «Лорьяном» со счетом 7:1 в третьем туре Лиги 1, забив все голы во втором тайме. Ромен Перро открыл счет, а Хамза отличился дублем.

Шоу голов и все в одном шокирующем тайме: «Лилль» разгромил «Лорьян» в Лиге 1 со счетом 7-1

Во французской Лиге 1 вчера состоялось настоящее футбольное зрелище. ФК "Лорьян", новичок текущего сезона, впечатляюще проиграл "Лиллю" на глазах у своих поклонников. 7-1 результат матча. И все голы забиты за один тайм.

Передает УНН со ссылкой на Agence France Presse.

Детали

"Лилль" нанес поражение "Лорьяну" со счетом 7:1 на выезде в эту субботу в третьем туре Лиги 1. Интересно, что в первом тайме матча на стадионе "Ив Алленма-Ле Мустуар" (футбольный стадион в Лорьяне, Франция, домашняя арена ФК "Лорьян"), соперники смогли удержать ничью 0:0. Но во втором тайме в поединке "Лилль" и "Лорьян" произошло немыслимое.

"Лилль" забил семь в ворота хозяев поля.

Ромен Перро вывел "Лилль" вперед на 46-й минуте. Это было только начало, потому что уже через 7 минут гости снова забили: отличился Матиас Фернандес-Пардо, испанский и бельгийский нападающий французского клуба. "Лорьян" сократил разрыв в счете благодаря представителю Бенина Айегуну Тосину.

Интересная деталь: двумя голами в матче отличился новичок "Лилля" марокканский нападающий Хамза, который играл в прошлом сезоне в Шотландии, за "Рейнджерс", и забил за сезон 19 голов.

Среди других событий под занавес матча:

Самбу Сумано, сенегальский нападающий ФК "Лорьян" на 64-й минуте не реализовал пенальти.

Победу "Лилля" над "Лорьяном" закрепил Фернандес-Пардо - это был второй гол экс-игрока юниорских и молодежных сборных Бельгии в этом зрелищном матче.

Дополнение

Отметим, что бывший игрок сборной Франции Оливье Жиру, забивший два гола в первых двух турах, не поехал с командой в Бретань из-за незначительной проблемы с мышцами.

Напомним

Сергей Ребров довызвал вингера киевского "Динамо" Назара Волошина в основной состав сборной Украины. Это произошло перед стартовыми поединками отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.

Игорь Тележников

