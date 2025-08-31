Шоу голів і все в одному шокуючому таймі: "Лілль" розгромив "Лор'ян" у Лізі 1 з рахунком 7-1

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 19552 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 49607 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 73490 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 89208 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 105678 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251977 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110392 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85010 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99055 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 319746 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2.4м/с
33%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 13957 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 7544 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 10227 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 12561 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 4406 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 10631 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 5594 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 95544 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 224919 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 227396 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 319749 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 268545 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Запоріжжя
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106896 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239714 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263085 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260245 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240307 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-8
Мі-24
Qods Mohajer-6
Шахед-136

Шоу голів і все в одному шокуючому таймі: "Лілль" розгромив "Лор'ян" у Лізі 1 з рахунком 7-1

Київ • УНН

 • 90 перегляди

"Лілль" здобув перемогу над "Лор'яном" з рахунком 7:1 у третьому турі Ліги 1, забивши всі голи у другому таймі. Ромен Перро відкрив рахунок, а Хамза відзначився дублем.

Шоу голів і все в одному шокуючому таймі: "Лілль" розгромив "Лор'ян" у Лізі 1 з рахунком 7-1

У французькій Лізі 1 вчора відбулося справжнє футбольне видовище. ФК "Лор'ян", новачок поточного сезону, вражаюче програв "Ліллю" на очах у своїх поклонників. 7-1 результат матчу. І всі голи забито за один тайм.

Передає УНН із посиланням на Agence France Presse.

Деталі

Лілль" завдав поразки "Лор'яну" з рахунком 7:1 на виїзді цієї суботи в третьому турі Ліги 1. Цікавло, що у першому таймі матчу на стадіоні "Ів Алленма-Ле Мустуар" (футбольний стадіон у Лор'яні, Франція, домашня арена ФК "Лор'ян"), суперники спромоглися втримати нічию 0:0. Але в другому таймі у поєдинку "Лілль" та "Лор'ян" сталося немислиме.

"Лілль" забив сім у ворота господарів поля.

Ромен Перро вивів "Лілль" вперед на 46-й хвилині. Це був тільки початок, бо вже через 7 хвилин гості знову забили: відзначився Матіас Фернандес-Пардо, іспанський і бельгійський нападник французького клубу.  "Лор'ян" скоротив розрив у рахунку завдяки представнику Беніна Айєгуну Тосіну.

Цікава деталь: двома голамми у матчі відзначився новачок "Лілля" марокканський нападник Хамза, який грав у минулому сезоні у Шотландії, за "Рейнджерс", і забив за сезон 19 голів.

Серед інших подій під завісу матчу:

Самбу Сумано, сенегальський нападник ФК "Лор’ян" на 64-й хвилині не реалізував пенальті.

Перемогу "Лілль" над "Лор’ян" закріпив Фернандес-Пардо - це був другий гол екс-гравця юніорських та молодіжних збірних Бельгії у цьому видовищному матчі.

Доповнення

Зазначимо, що колишній гравець збірної Франції Олів'є Жиру, який забив два голи в перших двох турах, не поїхав з командою до Бретані через незначну проблему з м'язами.

Нагадаємо

Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина до основного складу збірної України. Це сталося перед стартовими поєдинками відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.

Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку18.08.25, 01:54 • 3825 переглядiв

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
Сергій Ребров
Шотландія
Азербайджан
Франція
Україна