Шоу голів і все в одному шокуючому таймі: "Лілль" розгромив "Лор'ян" у Лізі 1 з рахунком 7-1
Київ • УНН
"Лілль" здобув перемогу над "Лор'яном" з рахунком 7:1 у третьому турі Ліги 1, забивши всі голи у другому таймі. Ромен Перро відкрив рахунок, а Хамза відзначився дублем.
У французькій Лізі 1 вчора відбулося справжнє футбольне видовище. ФК "Лор'ян", новачок поточного сезону, вражаюче програв "Ліллю" на очах у своїх поклонників. 7-1 результат матчу. І всі голи забито за один тайм.
Передає УНН із посиланням на Agence France Presse.
Деталі
Лілль" завдав поразки "Лор'яну" з рахунком 7:1 на виїзді цієї суботи в третьому турі Ліги 1. Цікавло, що у першому таймі матчу на стадіоні "Ів Алленма-Ле Мустуар" (футбольний стадіон у Лор'яні, Франція, домашня арена ФК "Лор'ян"), суперники спромоглися втримати нічию 0:0. Але в другому таймі у поєдинку "Лілль" та "Лор'ян" сталося немислиме.
"Лілль" забив сім у ворота господарів поля.
Ромен Перро вивів "Лілль" вперед на 46-й хвилині. Це був тільки початок, бо вже через 7 хвилин гості знову забили: відзначився Матіас Фернандес-Пардо, іспанський і бельгійський нападник французького клубу. "Лор'ян" скоротив розрив у рахунку завдяки представнику Беніна Айєгуну Тосіну.
Цікава деталь: двома голамми у матчі відзначився новачок "Лілля" марокканський нападник Хамза, який грав у минулому сезоні у Шотландії, за "Рейнджерс", і забив за сезон 19 голів.
Серед інших подій під завісу матчу:
Самбу Сумано, сенегальський нападник ФК "Лор’ян" на 64-й хвилині не реалізував пенальті.
Перемогу "Лілль" над "Лор’ян" закріпив Фернандес-Пардо - це був другий гол екс-гравця юніорських та молодіжних збірних Бельгії у цьому видовищному матчі.
Доповнення
Зазначимо, що колишній гравець збірної Франції Олів'є Жиру, який забив два голи в перших двох турах, не поїхав з командою до Бретані через незначну проблему з м'язами.
Нагадаємо
Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина до основного складу збірної України. Це сталося перед стартовими поєдинками відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.
Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку18.08.25, 01:54 • 3825 переглядiв