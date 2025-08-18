Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку
Київ • УНН
Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у матчі проти "Нанта", відігравши весь поєдинок. Його оцінка 7,3 бали стала четвертою найкращою серед усіх учасників поєдинку, а клуб українця здобув перемогу.
Український захисник Ілля Забарний дебютував у складі свого нового клубу, французького "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). Про це повідомляє УНН.
Деталі
У матчі першого туру французької Ліги 1 сезону-2025/26 Забарний вийшов на поле зі стартових хвилин і відіграв весь поєдинок проти "Нанта".
Статистичний портал SofaScore оцінив дебют українця в 7,3 бали, що стало 4-ю найкращою оцінкою серед усіх гравців, які були задіяні у грі.
Додамо, що ПСЖ здобув перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі - на рахунку Вітіньї.
Нагадаємо
На початку серпня 22-річний захисник збірної України Ілля Забарний підписав п’ятирічний контракт із французьким грандом "Парі Сен-Жермен" і став першим українцем в історії клубу. Сума трансферу - фантастичні 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером вже за рік.
