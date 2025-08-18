Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку

$41.450.00
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11 • 11948 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 29804 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 60207 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 124351 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 84111 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82063 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66475 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54453 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248037 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більше
17 серпня, 15:09
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild
17 серпня, 15:35
Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії
17 серпня, 16:24
Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо
17 серпня, 16:52
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі Гази
19:19
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 60208 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 366891 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 321135 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
15 серпня, 07:14
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Дитина
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Білий дім
Аляска
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
15 серпня, 20:50
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Шахед-136
Leopard 2

Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у матчі проти "Нанта", відігравши весь поєдинок. Його оцінка 7,3 бали стала четвертою найкращою серед усіх учасників поєдинку, а клуб українця здобув перемогу.

Український захисник Забарний дебютував у ПСЖ та отримав високу оцінку

Український захисник Ілля Забарний дебютував у складі свого нового клубу, французького "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). Про це повідомляє УНН.

Деталі

У матчі першого туру французької Ліги 1 сезону-2025/26 Забарний вийшов на поле зі стартових хвилин і відіграв весь поєдинок проти "Нанта".

Статистичний портал SofaScore оцінив дебют українця в 7,3 бали, що стало 4-ю найкращою оцінкою серед усіх гравців, які були задіяні у грі.

Додамо, що ПСЖ здобув перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі - на рахунку Вітіньї.

Нагадаємо

На початку серпня 22-річний захисник збірної України Ілля Забарний підписав п’ятирічний контракт із французьким грандом "Парі Сен-Жермен" і став першим українцем в історії клубу. Сума трансферу - фантастичні 60 мільйонів євро плюс бонуси, а зарплата робить його гривневим мільярдером вже за рік.

Випередив Трубіна та Мудрика: Забарний здобув звання "Гравець року" за версією УАФ
23.12.24, 10:59

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Футбол
Франція
Україна