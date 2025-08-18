Украинский защитник Забарный дебютировал в ПСЖ и получил высокую оценку

$41.450.00
48.440.00
ukenru
18:51 • 5340 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17:11 • 11931 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 29792 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60189 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 124344 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84110 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82062 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66474 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54453 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248037 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.4м/с
63%
747мм
Популярные новости
Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять большеPhoto17 августа, 15:09 • 9354 просмотра
Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild17 августа, 15:35 • 24080 просмотра
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии17 августа, 16:24 • 5478 просмотра
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 7356 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto19:19 • 6354 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60188 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 366886 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 317810 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 321133 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 327642 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Ребенок
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Белый дом
Аляска
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 22526 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22014 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 57897 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 47489 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179829 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Бильд
Truth Social
Шахед-136
Леопард 2

Украинский защитник Забарный дебютировал в ПСЖ и получил высокую оценку

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в матче против «Нанта», отыграв весь поединок. Его оценка 7,3 балла стала четвертой лучшей среди всех участников поединка, а клуб украинца одержал победу.

Украинский защитник Забарный дебютировал в ПСЖ и получил высокую оценку

Украинский защитник Илья Забарный дебютировал в составе своего нового клуба, французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает УНН.

Детали

В матче первого тура французской Лиги 1 сезона-2025/26 Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок против "Нанта".

Статистический портал SofaScore оценил дебют украинца в 7,3 балла, что стало 4-й лучшей оценкой среди всех игроков, задействованных в игре.

Добавим, что ПСЖ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче - на счету Витиньи.

Напомним

В начале августа 22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный подписал пятилетний контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" и стал первым украинцем в истории клуба. Сумма трансфера - фантастические 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером уже через год.

Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ23.12.24, 10:59 • 15623 просмотра

Вадим Хлюдзинский

спорт
Футбол
Франция
Украина