Украинский защитник Забарный дебютировал в ПСЖ и получил высокую оценку
Киев • УНН
Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в матче против «Нанта», отыграв весь поединок. Его оценка 7,3 балла стала четвертой лучшей среди всех участников поединка, а клуб украинца одержал победу.
Детали
В матче первого тура французской Лиги 1 сезона-2025/26 Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок против "Нанта".
Статистический портал SofaScore оценил дебют украинца в 7,3 балла, что стало 4-й лучшей оценкой среди всех игроков, задействованных в игре.
Добавим, что ПСЖ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче - на счету Витиньи.
Напомним
В начале августа 22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный подписал пятилетний контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" и стал первым украинцем в истории клуба. Сумма трансфера - фантастические 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером уже через год.
