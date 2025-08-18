Украинский защитник Забарный дебютировал в ПСЖ и получил высокую оценку

Украинский защитник Илья Забарный дебютировал в составе своего нового клуба, французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает УНН.

Детали

В матче первого тура французской Лиги 1 сезона-2025/26 Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок против "Нанта".

Статистический портал SofaScore оценил дебют украинца в 7,3 балла, что стало 4-й лучшей оценкой среди всех игроков, задействованных в игре.

Добавим, что ПСЖ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче - на счету Витиньи.

Напомним

В начале августа 22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный подписал пятилетний контракт с французским грандом "Пари Сен-Жермен" и стал первым украинцем в истории клуба. Сумма трансфера - фантастические 60 миллионов евро плюс бонусы, а зарплата делает его гривневым миллиардером уже через год.

