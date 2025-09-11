$41.210.09
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
14:49 • 296 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:08 • 5506 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 9764 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 12883 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
12:15 • 12414 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12758 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
09:51 • 13876 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
09:16 • 13720 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19260 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Шон Уайт и Нина Добрев расстались после пяти лет отношений, их решение было взаимным. Добрев появилась без обручального кольца на кинофестивале, что подтвердило разрыв.

Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений

Чемпион по сноуборду Шон Уайт и голливудская актриса Нина Добрев расстались после пяти лет отношений. По словам источника, это решение было совместным, пишет People, передает УНН.

Детали

39-летний чемпион по сноуборду и 36-летняя звезда сериала "Дневники вампира" разорвали помолвку и расстались после пяти лет совместной жизни, эксклюзивно подтверждает издание.

Источник, близкий к паре, говорит, что "это было взаимное решение, и оно было нелегким, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу". Представители Уайта и Добрев не ответили на запрос People о комментарии.

В последний раз Уайта и Добрев фотографировали вместе 31 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, они держались за руки. Но 7 сентября Добрев прошлась по красной дорожке на премьере фильма "Вечность" на Международном кинофестивале в Торонто без своего обручального кольца с бриллиантом в 5 каратов, которое ей подарил возлюбленный. Она также открепила свой пост о помолвке.

Дополнение

Пара впервые пересеклась еще в 2012 году на церемонии награждения, но настоящее знакомство состоялось только в 2019-м, когда их обоих пригласили выступить спикерами на мероприятии во Флориде, организованном Тони Роббинсом. Вспоминая совместный ужин после события, трехкратный олимпийский чемпион рассказал People в январе 2022 года, что он "на самом деле ничего не знал о Добрев тогда". Однако его поразило, когда коллеги начали просить сфотографироваться с актрисой.

"А я такой: "Что происходит? Что происходит?" Это было на самом деле очень смешно", – признался он.

Романтические отношения пары начались в том же году, а в начале пандемии они уже жили вместе. По словам спортсмена, именно этот период сблизил их еще больше.

В последующие годы пара стала постоянными гостями красных дорожек и активно делилась моментами совместной жизни в соцсетях. В 2022 году Добрев поддерживала Уайта во время его пятых и последних зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда же он осторожно заговорил о помолвке.

В октябре 2024 года Уайт сделал предложение Добрев во время ужина в ресторане The Golden Swan в Нью-Йорке. Он убедил возлюбленную, что они направляются на мероприятие CFDA/Vogue, которое организует Анна Винтур, а вместо этого подарил ей бриллиантовое кольцо Lorraine Schwartz в 5 каратов.

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине27.11.24, 15:17 • 115972 просмотра

Алена Уткина

