Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений

Чемпион по сноуборду Шон Уайт и голливудская актриса Нина Добрев расстались после пяти лет отношений. По словам источника, это решение было совместным, пишет People, передает УНН.

Детали

39-летний чемпион по сноуборду и 36-летняя звезда сериала "Дневники вампира" разорвали помолвку и расстались после пяти лет совместной жизни, эксклюзивно подтверждает издание.

Источник, близкий к паре, говорит, что "это было взаимное решение, и оно было нелегким, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу". Представители Уайта и Добрев не ответили на запрос People о комментарии.

В последний раз Уайта и Добрев фотографировали вместе 31 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, они держались за руки. Но 7 сентября Добрев прошлась по красной дорожке на премьере фильма "Вечность" на Международном кинофестивале в Торонто без своего обручального кольца с бриллиантом в 5 каратов, которое ей подарил возлюбленный. Она также открепила свой пост о помолвке.

Дополнение

Пара впервые пересеклась еще в 2012 году на церемонии награждения, но настоящее знакомство состоялось только в 2019-м, когда их обоих пригласили выступить спикерами на мероприятии во Флориде, организованном Тони Роббинсом. Вспоминая совместный ужин после события, трехкратный олимпийский чемпион рассказал People в январе 2022 года, что он "на самом деле ничего не знал о Добрев тогда". Однако его поразило, когда коллеги начали просить сфотографироваться с актрисой.

"А я такой: "Что происходит? Что происходит?" Это было на самом деле очень смешно", – признался он.

Романтические отношения пары начались в том же году, а в начале пандемии они уже жили вместе. По словам спортсмена, именно этот период сблизил их еще больше.

В последующие годы пара стала постоянными гостями красных дорожек и активно делилась моментами совместной жизни в соцсетях. В 2022 году Добрев поддерживала Уайта во время его пятых и последних зимних Олимпийских игр в Пекине. Тогда же он осторожно заговорил о помолвке.

В октябре 2024 года Уайт сделал предложение Добрев во время ужина в ресторане The Golden Swan в Нью-Йорке. Он убедил возлюбленную, что они направляются на мероприятие CFDA/Vogue, которое организует Анна Винтур, а вместо этого подарил ей бриллиантовое кольцо Lorraine Schwartz в 5 каратов.

