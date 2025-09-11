$41.210.09
14:55 • 240 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
14:49 • 418 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:08 • 5694 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 9900 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 12933 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
12:15 • 12450 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12785 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51 • 13889 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16 • 13727 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19265 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Шон Вайт і Ніна Добрев розійшлися після п'яти років стосунків, їхнє рішення було взаємним. Добрев з'явилася без обручки на кінофестивалі, що підтвердило розрив.

Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків

Чемпіон зі сноубордингу Шон Вайт та голлівудська акторка Ніна Добрев розійшлися після п’яти років стосунків. За словами джерела, це рішення було спільним, пише People, передає УНН.

Деталі

39-річний чемпіон зі сноубордингу та 36-річна зірка серіалу "Щоденники вампіра" розірвали заручини та розлучилися після п'яти років спільного життя, ексклюзивно підтверджує видання.

Джерело, близьке до пари, каже, що "це було взаємне рішення, і воно було нелегким, але воно було прийняте з любов'ю та глибокою повагою одне до одного". Представники Вайта та Добрев не відповіли на запит People про коментар.

Востаннє Вайта та Добрев фотографували разом 31 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі та трималися за руки. Але 7 вересня Добрев пройшлася червоною доріжкою на прем'єрі фільму "Вічність" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто без своєї обручки з діамантом у 5 каратів, яку їй подарував коханий. Вона також відкріпила свій пост про заручини.

Доповнення

Пара вперше перетнулася ще у 2012 році на церемонії нагородження, але справжнє знайомство відбулося лише у 2019-му, коли їх обох запросили виступити спікерами на заході у Флориді, організованому Тоні Роббінсом. Згадуючи спільну вечерю після події, триразовий олімпійський чемпіон розповів People, у січні 2022 року, що він "насправді нічого не знав про Добрев тоді". Однак його вразило, коли колеги почали просити сфотографуватися з акторкою.

"А я такий: "Що відбувається? Що відбувається?" Це було насправді дуже смішно", – зізнався він.

Романтичні стосунки пари розпочалися того ж року, а на початку пандемії вони вже жили разом. За словами спортсмена, саме цей період зблизив їх ще більше.

У наступні роки пара стала постійними гостями червоних доріжок і активно ділилася моментами спільного життя в соцмережах. У 2022 році Добрев підтримувала Вайта під час його п’ятих і останніх зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді ж він обережно заговорив про заручини.

У жовтні 2024 року Вайт зробив пропозицію Добрев під час вечері в ресторані The Golden Swan у Нью-Йорку. Він переконав кохану, що вони прямують на подію CFDA/Vogue, яку організовує Анна Вінтур, а натомість подарував їй діамантову каблучку Lorraine Schwartz у 5 каратів.

Зірка "Щоденників вампіра" зіграє в серіалі про війну в Україні27.11.24, 15:17 • 115972 перегляди

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
