Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків

Чемпіон зі сноубордингу Шон Вайт та голлівудська акторка Ніна Добрев розійшлися після п’яти років стосунків. За словами джерела, це рішення було спільним, пише People, передає УНН.

Деталі

39-річний чемпіон зі сноубордингу та 36-річна зірка серіалу "Щоденники вампіра" розірвали заручини та розлучилися після п'яти років спільного життя, ексклюзивно підтверджує видання.

Джерело, близьке до пари, каже, що "це було взаємне рішення, і воно було нелегким, але воно було прийняте з любов'ю та глибокою повагою одне до одного". Представники Вайта та Добрев не відповіли на запит People про коментар.

Востаннє Вайта та Добрев фотографували разом 31 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі та трималися за руки. Але 7 вересня Добрев пройшлася червоною доріжкою на прем'єрі фільму "Вічність" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто без своєї обручки з діамантом у 5 каратів, яку їй подарував коханий. Вона також відкріпила свій пост про заручини.

Доповнення

Пара вперше перетнулася ще у 2012 році на церемонії нагородження, але справжнє знайомство відбулося лише у 2019-му, коли їх обох запросили виступити спікерами на заході у Флориді, організованому Тоні Роббінсом. Згадуючи спільну вечерю після події, триразовий олімпійський чемпіон розповів People, у січні 2022 року, що він "насправді нічого не знав про Добрев тоді". Однак його вразило, коли колеги почали просити сфотографуватися з акторкою.

"А я такий: "Що відбувається? Що відбувається?" Це було насправді дуже смішно", – зізнався він.

Романтичні стосунки пари розпочалися того ж року, а на початку пандемії вони вже жили разом. За словами спортсмена, саме цей період зблизив їх ще більше.

У наступні роки пара стала постійними гостями червоних доріжок і активно ділилася моментами спільного життя в соцмережах. У 2022 році Добрев підтримувала Вайта під час його п’ятих і останніх зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді ж він обережно заговорив про заручини.

У жовтні 2024 року Вайт зробив пропозицію Добрев під час вечері в ресторані The Golden Swan у Нью-Йорку. Він переконав кохану, що вони прямують на подію CFDA/Vogue, яку організовує Анна Вінтур, а натомість подарував їй діамантову каблучку Lorraine Schwartz у 5 каратів.

