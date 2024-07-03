Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эту среду, что его правительство никогда не поддержит предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает капитуляцию, сообщает EFE, пишет УНН.

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"С моей точки зрения, прекращение огня, которое включает капитуляцию, - это то, чего мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", - заявил Шольц в Бундестаге (нижняя палата парламента), отвечая на вопрос левого депутата о возможности перемирия в Украине.

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Шольц уточнил, что это не "абстрактный вопрос", о чем свидетельствует тот факт, что российский президент владимир путин недавно выступил со "странным мирным предложением".

"В этом вы можете увидеть его циничное мышление", - осудил канцлер, который заявил, что, несмотря на его слова, путин не намерен прекращать войну.

Кроме того, он еще раз подтвердил свою приверженность тому, что пока он руководит, Германия "не станет частью войны".

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