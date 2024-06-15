рф отказалась от нашего призыва к миру на основе устава ООН и международного права - Шольц

Сегодня россия отказалась от коллективного призыва к миру на основе устава ООН и международного права. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Это правда, что мира нельзя достичь в Украине без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим россия продолжает вести свою жестокую войну. Мы все знаем, что россия могла бы завершить эту войну сегодня, или в любой момент...выведя войска. Сегодня россия отказалась от нашего коллективного призыва к миру на основе устава ООН и международного права - сказал Шольц.

Он отметил, что все участники Саммита должны вместе искать рамки и дорожные карты для воплощения конкретных шагов.

Мы все признаем, что достижение мира все еще требует значительных усилий. Мы должны вместе искать рамки и дорожные карты для воплощения конкретных шагов в этом направлении - отметил Шольц.

Дополнение

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.