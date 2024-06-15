рф відмовилася від нашого заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права - Шольц

Сьогодні росія відмовилася від колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Це правда, що миру не можна досягнути в Україні без залучення росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо росія продовжує вести свою жорстоку війну. Ми всі знаємо, що росія могла б завершити цю війну сьогодні, або в будь-який момент…вивівши війська. Сьогодні росія відмовилася від нашого колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права