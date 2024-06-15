рф відмовилася від нашого заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права - Шольц
Київ • УНН
Росія відкинула колективний заклик до миру, заснований на Статуті ООН і міжнародному праві, на Глобальному саміті миру, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Сьогодні росія відмовилася від колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
Це правда, що миру не можна досягнути в Україні без залучення росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо росія продовжує вести свою жорстоку війну. Ми всі знаємо, що росія могла б завершити цю війну сьогодні, або в будь-який момент…вивівши війська. Сьогодні росія відмовилася від нашого колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права
Він зазначив, що всі учасники Саміту повинні разом шукати рамки та дорожні карти для втілення конкретних кроків.
Ми всі визнаємо, що досягнення миру все ще вимагає значних зусиль. Ми повинні разом шукати рамки та дорожні карти для втілення конкретних кроків в цьому напрямку
Доповнення
Президентка Швейцарії заявила, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.