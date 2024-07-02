Кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток и будто бы ведет переговоры с российским диктатором владимиром путиным о том, какую часть украинской территории москва может оставить себе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа, передает УНН.

Согласно интервью с бывшими должностными лицами Трампа по национальной безопасности и экспертами по обороне, которые, вероятно, будут работать во время второго срока Трампа сообщается, что Трамп вряд ли выйдет из НАТО напрямую. Но даже если он официально не покинет организацию, это не значит, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности.

В обмен на дальнейшее участие США Трамп не только ожидает, что европейские страны резко увеличат свои расходы на НАТО (что было его главной претензией в бытность президентом), но и предпримет то, что один военный эксперт, знакомый с ходом мыслей в кругу советников Трампа по национальной безопасности, Дэн Колдуэлл называет "радикальной переориентацией" НАТО.

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"Быстрое разрешение двух с половиной лет украинского конфликта также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат от Республиканской партии обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию — и ведет переговоры с президентом россии владимиром путиным о том, какую часть украинской территории москва может оставить себе", - сообщают два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа.

По словам двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом и знакомых с мышлением в ближайшем окружении Трампа, предполагаемый кандидат от Республиканской партии теперь рассматривает возможность заключения сделки с путиным о том, какие страны могут присоединиться к НАТО, в частности Украина и Грузия.

Politico сообщает, что такой план положил бы конец туманному обещанию НАТО о будущем членстве Украины — политике, которую Байден продолжил, хотя и не связал себя обязательствами по срокам.

В апреле The Washington Post сообщила, что предварительный план Трампа также включает давление на Украину с целью передачи Крыма и приграничного региона Донбасса россии.

"Я ожидаю очень быстрого соглашения, которое положит конец конфликту", — сказал Кевин Робертс, президент Heritage Foundation, влиятельного аналитического центра, связанного с Трампом, который разработал "Проект 2025". Робертс заявил в интервью, что не может предоставить никакой инсайдерской информации о планах Трампа.

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Но, по словам одного из экспертов по национальной безопасности, знакомого с мышлением Трампа, который говорил на условиях анонимности, Трамп "был бы открыт для чего-то, исключающего расширение НАТО и не возвращающего Украину к границам 1991 года. Это было бы на столе. Но это не означает отказ от любой другой возможности, включая поставку большого количества оружия в Украину".

Сам Трамп публично не раскрывал свои планы относительно Украины, но в ходе предвыборной кампании он неоднократно клялся положить конец войне как одной из своих первых задач — "еще до того, как я приду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы победим на выборах", — заявил он на митинге в Филадельфии 22 июня.

На вопрос в подкасте 21 июня, готов ли он снять вопрос о расширении НАТО на Украину, Трамп ответил — в замечаниях, которые в основном не были опубликованы, — что обещание членства в НАТО для Украины было "ошибкой" и "на самом деле, поэтому началась эта война". Многие в лагере Трампа открыто предпочитают Украину вне НАТО. "НАТО уже расширилось намного больше, чем нам нужно для антигегемонистской коалиции" против россии", - сказал Колби.

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