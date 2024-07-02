НАТО разместит высокопоставленного чиновника в Киеве в рамках ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины. Решение будут объявлены на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, говорят представители США и альянса. Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

НАТО установит свое постоянное присутствие в Киеве с офисом и собственным высокопоставленным гражданским чиновником в рамках ряда мероприятий, призванных "зафиксировать" долгосрочную военную поддержку Украины. По словам представителей США и Альянса, это решение является частью ряда новых договоренностей, которые, как ожидается, будут объявлены на следующей неделе на саммите в Вашингтоне.

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Решение учитывает также вероятную победу на выборах бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, речь идет о фоне и вероятном влиянии растущей популярности правых партий в Европе.

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