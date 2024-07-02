НАТО відкриє пост у Києві з метою зміцнення допомоги Україні, враховуючи "прихід Трампа" - WSJ
Київ • УНН
НАТО встановить постійну присутність у Києві для посилення довгострокової військової допомоги Україні.
НАТО розмістить високопоставленого чиновника в Києві в рамках низки нових заходів, спрямованих на зміцнення довгострокової підтримки України. Рішення будуть оголошені на саміті у Вашингтоні наступного тижня, кажуть представники США та альянсу. Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
НАТО встановить свою постійну присутність у Києві з офісом і власним високопоставленим цивільним чиновником у рамках низки заходів, покликаних "зафіксувати" довгострокову військову підтримку України. За словами представників США та Альянсу, це рішення є частиною низки нових домовленостей, які, як очікується, будуть оголошені наступного тижня на саміті у Вашингтоні.
Союзники по НАТО намагаються домовитися про довгострокове фінансування для України - Bloomberg27.06.24, 13:00 • 101007 переглядiв
Рішення враховує також ймовірну перемогу на виборах колишнього президента США Дональда Трампа. Крім того, йдеться про тло та ймовірний вплив зростаючої популярності правих партій у Європі.
НАТО готує нову об'єднану місію військової допомоги Україні - NYT27.06.24, 14:26 • 22056 переглядiв