Можливість укладення угоди з путіним щодо України і нерозширення НАТО? ЗМІ розкрили можливий "план Трампа" щодо Альянсу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, і нібито веде переговори з російським диктатором володимиром путіним про те, яку частину української території москва може залишити собі. Про це повідомляє Politico з посиланням на експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, передає УНН.

Згідно з інтерв'ю з колишніми посадовими особами Трампа з національної безпеки та експертами з оборони, які, ймовірно, працюватимуть під час другого терміну Трампа, повідомляється, що Трамп навряд чи вийде з НАТО безпосередньо. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості й схоронності.

В обмін на подальшу участь США Трамп не тільки очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (що було його головною претензією, коли він був президентом), а й зробить те, що один військовий експерт, знайомий із перебігом думок у колі радників Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл називає "радикальною переорієнтацією" НАТО.

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"Швидке вирішення двох із половиною років українського конфлікту також, імовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну і Грузію - і веде переговори з президентом росії володимиром путіним про те, яку частину української території москва може залишити собі", - повідомляють два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

За словами двох експертів із національної безпеки, пов'язаних із Трампом і знайомих із мисленням у найближчому оточенні Трампа, імовірний кандидат від Республіканської партії тепер розглядає можливість укладення угоди з путіним про те, які країни можуть приєднатися до НАТО, зокрема Україна та Грузія.

Politico повідомляє, що такий план поклав би кінець туманній обіцянці НАТО щодо майбутнього членства України - політиці, яку Байден продовжив, хоча й не зв'язав себе зобов'язаннями щодо термінів.

У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також включає тиск на Україну з метою передання Криму і прикордонного регіону Донбасу росії.

"Я очікую дуже швидкої угоди, яка покладе край конфлікту", - сказав Кевін Робертс, президент Heritage Foundation, впливового аналітичного центру, пов'язаного з Трампом, який розробив "Проєкт 2025". Робертс заявив в інтерв'ю, що не може надати жодної інсайдерської інформації про плани Трампа.

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Але, за словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з мисленням Трампа, який говорив на умовах анонімності, Трамп "був би відкритий до чогось, що виключає розширення НАТО і не повертає Україну до кордонів 1991 року. Це було б на столі. Але це не означає відмову від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україну".

Сам Трамп публічно не розкривав своїх планів щодо України, але під час передвиборчої кампанії він неодноразово клявся покласти край війні як одному зі своїх перших завдань - "ще до того, як я прийду до Овального кабінету, незабаром після того, як ми переможемо на виборах", - заявив він на мітингу у Філадельфії 22 червня.

На запитання в подкасті 21 червня, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО на Україну, Трамп відповів - у зауваженнях, яких здебільшого не опублікували, - що обіцянка членства в НАТО для України була "помилкою" і "насправді, тому почалася ця війна". Багато хто в таборі Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО. "НАТО вже розширилося набагато більше, ніж нам потрібно для антигегемоністської коаліції" проти росії", - сказав Колбі.

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