Можливість укладення угоди з путіним щодо України і нерозширення НАТО? ЗМІ розкрили можливий "план Трампа" щодо Альянсу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59187 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144670 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140506 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118789 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130571 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84125 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92456 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98514 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89571 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218824 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40418 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17837 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17470 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40533 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18947 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140508 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218825 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369322 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304928 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9424 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30052 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27040 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118790 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32223 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Можливість укладення угоди з путіним щодо України і нерозширення НАТО? ЗМІ розкрили можливий "план Трампа" щодо Альянсу

Київ • УНН

 • 61736 перегляди

Трамп нібито розглядає можливість укладення угоди з путіним, яка дасть змогу росії "зберегти частину України", а також нерозширення НАТО на схід.

Можливість укладення угоди з путіним щодо України і нерозширення НАТО? ЗМІ розкрили можливий "план Трампа" щодо Альянсу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, і нібито  веде переговори з російським диктатором володимиром путіним про те, яку частину української території москва може залишити собі. Про це повідомляє Politico з посиланням на експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, передає УНН.

Згідно з інтерв'ю з колишніми посадовими особами Трампа з національної безпеки та експертами з оборони, які, ймовірно, працюватимуть під час другого терміну Трампа, повідомляється, що Трамп навряд чи вийде з НАТО безпосередньо. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості й схоронності.

В обмін на подальшу участь США Трамп не тільки очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (що було його головною претензією, коли він був президентом), а й зробить те, що один військовий експерт, знайомий із перебігом думок у колі радників Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл називає "радикальною переорієнтацією" НАТО.

НАТО відкриє пост у Києві з метою зміцнення допомоги Україні, враховуючи "прихід Трампа" - WSJ02.07.2024, 16:59 • 21414 переглядiв

"Швидке вирішення двох із половиною років українського конфлікту також, імовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, в рамках якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну і Грузію - і веде переговори з президентом росії володимиром путіним про те, яку частину української території москва може залишити собі", -  повідомляють два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

За словами двох експертів із національної безпеки, пов'язаних із Трампом і знайомих із мисленням у найближчому оточенні Трампа, імовірний кандидат від Республіканської партії тепер розглядає можливість укладення угоди з путіним про те, які країни можуть приєднатися до НАТО, зокрема Україна та Грузія.

Politico повідомляє, що такий план поклав би кінець туманній обіцянці НАТО щодо майбутнього членства України - політиці, яку Байден продовжив, хоча й не зв'язав себе зобов'язаннями щодо термінів.

У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також включає тиск на Україну з метою передання Криму і прикордонного регіону Донбасу росії.

"Я очікую дуже швидкої угоди, яка покладе край конфлікту", - сказав Кевін Робертс, президент Heritage Foundation, впливового аналітичного центру, пов'язаного з Трампом, який розробив "Проєкт 2025". Робертс заявив в інтерв'ю, що не може надати жодної інсайдерської інформації про плани Трампа.

Заява Трампа на дебатах щодо України створює йому місце для "маневру" - експерт28.06.2024, 14:35 • 138943 перегляди

Але, за словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з мисленням Трампа, який говорив на умовах анонімності, Трамп "був би відкритий до чогось, що виключає розширення НАТО і не повертає Україну до кордонів 1991 року. Це було б на столі. Але це не означає відмову від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україну".

Сам Трамп публічно не розкривав своїх планів щодо України, але під час передвиборчої кампанії він неодноразово клявся покласти край війні як одному зі своїх перших завдань - "ще до того, як я прийду до Овального кабінету, незабаром після того, як ми переможемо на виборах", - заявив він на мітингу у Філадельфії 22 червня.

На запитання в подкасті 21 червня, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО на Україну, Трамп відповів - у зауваженнях, яких здебільшого не опублікували, - що обіцянка членства в НАТО для України була "помилкою" і "насправді, тому почалася ця війна". Багато хто в таборі Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО. "НАТО вже розширилося набагато більше, ніж нам потрібно для антигегемоністської коаліції" проти росії", - сказав Колбі.

У штабі Трампа обіцяють, що в разі його переобрання завершення війни в Україні стане пріоритетом для США25.06.2024, 21:08 • 68523 перегляди

Раніше

Трамп на дебатах заявляв, що Україна не виграє війну з рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45