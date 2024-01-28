Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  145963 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  213538 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  215503 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  202840 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  236012 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  236115 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  205882 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  207422 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  207528 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172845 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить свою поддержку Киева.

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Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

Две девочки, возрастом 1 и 2 года, погибли во время пожара в доме в Житомирской области, Украина, 28 января. Причиной пожара, вероятно, стала одежда, которая загорелась возле печи, когда родители ненадолго оставили детей дома одних. Девочки задохнулись дымом и угарным газом.

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На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей

В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли

Небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился утром в воскресенье неподалеку от аэродрома бельгийского города Спа.

Новости Мира •   •  13186 просмотра
В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли

Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.

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Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году

Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки

Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки 25 января, которая привела к остановке работы веб-сайтов и колл-центров.

Общество •   •  17282 просмотра
Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки

На Киевщине две сестры отравились угарным газом, их госпитализировали

Две сестры в возрасте 12 и 10 лет были госпитализированы после отравления угарным газом на даче их семьи в Бучанском районе Киевской области. В полиции сообщили, что здоровью сестер ничего не угрожает.

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На Киевщине две сестры отравились угарным газом, их госпитализировали

Шантажируют депортацией: в Центре нацсопротивления рассказали, как рф вербует на войну иностранцев

россия вербует иностранных студентов путем обмана и принуждения, обещая деньги и вид на жительство, чтобы склонить их к подписанию военных контрактов, а затем отправляет их в Украину без какой-либо поддержки.

Война •   •  24299 просмотра
Шантажируют депортацией: в Центре нацсопротивления рассказали, как рф вербует на войну иностранцев

Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

Премьер-министр Франции пообещал дополнительные меры для защиты французских фермеров от недобросовестной конкуренции. Это произошло после того, как фермеры пожаловались на проблемы с доходами, регулирование и экологические стандарты, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.

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Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка

Количество поджогов российских военкоматов удвоилось за последние шесть месяцев, что свидетельствует о растущем недоверии общественности к обещанию правительства не проводить дальнейшую мобилизацию. Нападения также свидетельствуют о нехватке доверия к недавнему обещанию путина о том, что дальнейшей мобилизации не будет.

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За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка

Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой

Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.

Война •   •  29852 просмотра
Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой