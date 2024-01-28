Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства-члены Евросоюза должны значительно увеличить свою помощь, которую оказывают Украине для борьбы с агрессией России. Об этом он сообщил во время выступления на конференции европейских делегатов Социал-демократической партии, передает RND, пишет УНН.

Мы сейчас находимся в очень важном моменте, - отметил Шольц.

Детали

Канцлер указал, что в 2024 году ФРГ намерена предоставить 7 миллиардов евро помощи Украине, что более чем половина суммы всех других государств ЕС вместе.

Не может быть правильным, что Германия имеет такую большую долю. Месседж для путина должен заключаться в том, что он может не ждать, что европейская и американская поддержка Украины уменьшится, - добавил политик.

Напомним

Канцлер Германии Шольц посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить предоставление дополнительной помощи Украине. США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса по помощи Украине и стремятся объединить усилия с Германией, основным поставщиком оружия и помощи Киеву, чтобы усилить поддержку.

Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц