Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине
Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить свою поддержку Киева.
На Житомирщине в результате пожара погибли двое маленьких детей
Две девочки, возрастом 1 и 2 года, погибли во время пожара в доме в Житомирской области, Украина, 28 января. Причиной пожара, вероятно, стала одежда, которая загорелась возле печи, когда родители ненадолго оставили детей дома одних. Девочки задохнулись дымом и угарным газом.
В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли
Небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился утром в воскресенье неподалеку от аэродрома бельгийского города Спа.
Президент подал декларации: доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году
Доходы президента Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.
Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки
Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки 25 января, которая привела к остановке работы веб-сайтов и колл-центров.
На Киевщине две сестры отравились угарным газом, их госпитализировали
Две сестры в возрасте 12 и 10 лет были госпитализированы после отравления угарным газом на даче их семьи в Бучанском районе Киевской области. В полиции сообщили, что здоровью сестер ничего не угрожает.
Шантажируют депортацией: в Центре нацсопротивления рассказали, как рф вербует на войну иностранцев
россия вербует иностранных студентов путем обмана и принуждения, обещая деньги и вид на жительство, чтобы склонить их к подписанию военных контрактов, а затем отправляет их в Украину без какой-либо поддержки.
Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции
Премьер-министр Франции пообещал дополнительные меры для защиты французских фермеров от недобросовестной конкуренции. Это произошло после того, как фермеры пожаловались на проблемы с доходами, регулирование и экологические стандарты, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.
За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка
Количество поджогов российских военкоматов удвоилось за последние шесть месяцев, что свидетельствует о растущем недоверии общественности к обещанию правительства не проводить дальнейшую мобилизацию. Нападения также свидетельствуют о нехватке доверия к недавнему обещанию путина о том, что дальнейшей мобилизации не будет.
Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой
Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.