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Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України

Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України

Київ • УНН

 • 111534 перегляди

Німеччина у 2024 році витратить більше 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні. Європейські союзники повинні посилити свою підтримку Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави-члени Євросоюзу повинні значно збільшити свою допомогу, яку надають Україні для боротьби з агресією росії. Про це він повідомив під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії, передає RND, пише УНН.

Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті,

- зазначив Шольц.

Деталі

Канцлер вказав, що у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.

Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться,

- додав політик.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Шольц відвідає Вашингтон на початку лютого, щоб зустрітися з президентом Байденом і обговорити надання додаткової допомоги Україні. США вичерпали наявні повноваження Конгресу щодо допомоги Україні і прагнуть об'єднати зусилля з Німеччиною, основним постачальником зброї та допомоги Києву, щоб посилити підтримку.

Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц17.01.24, 03:55 • 40659 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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