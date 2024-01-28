Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави-члени Євросоюзу повинні значно збільшити свою допомогу, яку надають Україні для боротьби з агресією росії. Про це він повідомив під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії, передає RND, пише УНН.

Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті,

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Канцлер вказав, що у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.

Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться,