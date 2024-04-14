Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье начал трехдневный визит в Китай, чтобы укрепить связи со своим главным торговым партнером и устранить разногласия по такому вопросу, как поддержка Пекином москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шольц, который путешествует в сопровождении нескольких руководителей немецких компаний, начал свою поездку в юго-западном мегаполисе Чунцин. Он также посетит Шанхай и Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Ли Цянем.

По прибытии Шольц осудил иранские удары по Израилю "самым решительным образом". По словам правительственных источников, во время полета Шольца постоянно информировали о событиях на Ближнем Востоке.

Немецкие чиновники заявили, что Пекин может сыграть положительную роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке, которая быстро растет.

Однако, как пишет Reuters, общая позиция Берлина в отношении Китая стала более критичной после войны в Украине.

В воскресенье Шольц посетит завод немецкого поставщика автомобилей Bosch по производству водородных топливных элементов в Чунцине, тем самым привлекая внимание к области растущей напряженности.

Ожидается, что Шольц также затронет тему поддержки россии Китаем. Немецкие чиновники в пятницу прямо заявили, что поддержка и экспорт Пекина в россию позволяют москве вести агрессивную войну в Украине и вызывают "растущую потерю репутации Китая" в Европе и за ее пределами.

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