Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил пять секторов, в которых Украина надеется заявить о себе как будущий член ЕС. Речь идет об обороне, энергетике, сельском хозяйстве, сырьевом секторе и цифровых технологиях. Об этом он сказал в интервью изданию Euractiv, передает УНН.

Детали

"Посмотрите на наш оборонный и военный сектор - Украина является центром военных и оборонных технологий, производит новое высокотехнологичное оборудование, и у нас есть потенциал стать европейским щитом, европейским арсеналом и укрепить оборонный потенциал ЕС", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине сейчас одни из самых сильных в мире вооруженных сил, с многолетним реальным опытом на поле боя. "Это может укрепить европейскую оборонную систему", - указал премьер.

Украина может стать энергетическим хабом и "газовой безопасностью" для Европы, считает Шмыгаль, добавляя, что Киев может "принести стабильность и больше потенциала, как экономического, так и энергетического" в ЕС.

"Мы пережили две очень тяжелые зимы, когда россия терроризировала нашу энергетическую инфраструктуру, но у нас все еще есть избыток в нашей энергетической системе, и мы можем поставлять чистую зеленую энергию на европейский рынок", - заявил Шмыгаль.

Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

"У нас есть одно из крупнейших на континенте подземных хранилищ газа на территории Украины, 33 миллиарда кубометров, в очень безопасных условиях, которыми уже сейчас пользуются многие европейские компании. Мы могли бы увеличить эти мощности для них до 10-15 миллиардов кубометров", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина также может "принести больше стабильности на мировой продовольственный рынок, и вместе с нами ЕС может стать сильным геополитическим игроком, когда речь идет о продовольственной стабильности и безопасности в мире".

Премьер-министр Украины отверг опасения, что некоторые страны-члены ЕС могут хотеть замедления прогресса из-за имеющихся опасений относительно обвинений в нечестной торговой практике.

"Мы не намерены создавать нечестную конкуренцию с нашими соседями, европейскими странами и европейскими фермерами", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Киев готов конкурировать по правилам ЕС и "готов к общению, переговорам и компромиссам".

Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Кроме того, Киев рассчитывает развивать совместно с европейскими инвесторами добычу и переработку сырья и природных ресурсов.

Украина обладает 5 % мировых запасов сырья и природных ресурсов, в частности 22 из 30 важнейших видов сырья, имеющих решающее значение для европейского производства, таких как литий, кобальт и титан.

"У нас также есть очень хорошие технологии для киберзащиты благодаря нашей гибридной войне с россией, которые могут быть полезными для ЕС для повышения безопасности и стабильности в киберзащите в цифровой сфере", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина также планирует расширить свою инфраструктуру от Черного моря до Балтики и принять участие в проекте Rail Baltica.

Дополнение

Будущее вступление Украины в ЕС принесет союзу больше выгод, чем затрат, и страны-члены Европейского союза должны одобрить следующие формальные шаги в конце этой недели.