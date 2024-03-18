Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в первые половине этого 2024 года. Об этом он сказал в интервью изданию Euractiv, передает УНН.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия 12 марта представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

По словам Шмыгаля, Совет ЕС может принять переговорные рамки на ближайшем заседании.

Мы ждем и желаем одобрения Европейского совета на ближайшем заседании (на этой неделе - ред.) и считаем, что сможем начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине этого года - заявил Шмыгаль.

Также он выразил надежду, что Совет ЕС одобрит переговорные рамки без дополнительных поправок, которые предлагает Еврокомиссия.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше, сразу после нашей победы", - указал Шмыгаль.

Также он добавил: "Мы выполним домашнее задание очень быстро - я думаю, что это займет у нас не более двух лет".

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