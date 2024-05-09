Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов
Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть
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Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром развития Германии Свеню Шульце, чтобы обсудить реализацию совместных проектов, скоординировать работу накануне Конференции по восстановлению в Берлине в июне, а также подчеркнуть плодотворное сотрудничество Украины с Немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW), которое поддерживает малые и средние предприятия, имеющие решающее значение для восстановления Украины.
Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть
Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.
По случаю Дня Европы, Блинкен обратился к гражданам ЕС, отметив партнерство в защите от агрессии РФ
В День Европы Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность партнерства США и ЕС в защите от российской агрессии в Украине и отметил общие демократические ценности и экономическое процветание.
Цена на биткоин упала до 61 тысячи долларов
Цена биткоина упала на 1,65% за последние 24 часа до $61 215 на фоне беспокойства относительно высоких процентных ставок, ужесточения регулирования и оттока средств из криптовалютных инвестиционных продуктов.
Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции
Олимпийский огонь прибыл в Марсель (Франция), начав 11-недельное путешествие по стране с 10 000 факелоносцев до церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже 26 июля.
Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ
В рф вероятно удалили Президента Украины Зеленского и бывшего президента Порошенко из своего списка розыска.
Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах
По словам президента Зеленского, время от принятия решения о предоставлении Украине оружия до его прибытия на линию фронта измеряется неделями и месяцами, а не километрами, из-за задержек с поставками, несмотря на утвержденные пакеты помощи.
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью
Чернигов решил минимизировать уличное освещение до 21:30 в парках и 22:30 на дорогах, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне дефицита в энергетической системе Украины, вызванного российскими ракетными ударами.
российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg
Состоятельные россияне пытаются вернуть свои активы в РФ или дружественные страны, такие как ОАЭ, из-за санкций, но опасаются потенциальной национализации их бизнеса в России, что оставляет их в состоянии неопределенности.
Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии
Новаторское испытание генной терапии вернуло слух 18-месячному британскому малышу, родившемуся со слуховой нейропатией, что ознаменовало новую эру в лечении глухоты.