Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  62161 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  103794 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  106350 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  131970 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127009 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131163 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121288 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167664 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150494 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149653 просмотра

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7 мая 2024, 11:15  •  263155 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  301621 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  299000 просмотра

Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром развития Германии Свеню Шульце, чтобы обсудить реализацию совместных проектов, скоординировать работу накануне Конференции по восстановлению в Берлине в июне, а также подчеркнуть плодотворное сотрудничество Украины с Немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW), которое поддерживает малые и средние предприятия, имеющие решающее значение для восстановления Украины.

Экономика •   •  3863 просмотра
Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов

Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть

Второй полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, где 16 участников будут соревноваться за выход в финал, будет транслироваться в прямом эфире 9 мая в 22:00.

Культура •   •  4001 просмотра
Второй полуфинал Евровидения-2024: кто выступит и где смотреть

По случаю Дня Европы, Блинкен обратился к гражданам ЕС, отметив партнерство в защите от агрессии РФ

В День Европы Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность партнерства США и ЕС в защите от российской агрессии в Украине и отметил общие демократические ценности и экономическое процветание.

политика •   •  4220 просмотра
По случаю Дня Европы, Блинкен обратился к гражданам ЕС, отметив партнерство в защите от агрессии РФ

Цена на биткоин упала до 61 тысячи долларов

Цена биткоина упала на 1,65% за последние 24 часа до $61 215 на фоне беспокойства относительно высоких процентных ставок, ужесточения регулирования и оттока средств из криптовалютных инвестиционных продуктов.

Экономика •   •  3572 просмотра
Цена на биткоин упала до 61 тысячи долларов

Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Олимпийский огонь прибыл в Марсель (Франция), начав 11-недельное путешествие по стране с 10 000 факелоносцев до церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже 26 июля.

спорт •   •  3461 просмотра
Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ

В рф вероятно удалили Президента Украины Зеленского и бывшего президента Порошенко из своего списка розыска.

Война •   •  5086 просмотра
Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ

Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

По словам президента Зеленского, время от принятия решения о предоставлении Украине оружия до его прибытия на линию фронта измеряется неделями и месяцами, а не километрами, из-за задержек с поставками, несмотря на утвержденные пакеты помощи.

Война •   •  5450 просмотра
Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

Чернигов решил минимизировать уличное освещение до 21:30 в парках и 22:30 на дорогах, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне дефицита в энергетической системе Украины, вызванного российскими ракетными ударами.

Экономика •   •  4487 просмотра
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

Состоятельные россияне пытаются вернуть свои активы в РФ или дружественные страны, такие как ОАЭ, из-за санкций, но опасаются потенциальной национализации их бизнеса в России, что оставляет их в состоянии неопределенности.

Новости Мира •   •  4322 просмотра
российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Новаторское испытание генной терапии вернуло слух 18-месячному британскому малышу, родившемуся со слуховой нейропатией, что ознаменовало новую эру в лечении глухоты.

Здоровье •   •  3892 просмотра
Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии