Шмыгаль провел встречу с министром развития Германии: обсудили реализацию совместных проектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром развития Германии Свеньей Шульце. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и скоординировали работу накануне Конференции по вопросам восстановления, которая состоится в июне в Берлине. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Реализацию совместных проектов обсудили во время встречи с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Отметил наше плодотворное сотрудничество с Кредитным учреждением для восстановления ФРГ (KfW) и поблагодарил за поддержку малых и средних предприятий. Это особенно важно, учитывая ведущую роль частного сектора в восстановлении Украины - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас на стадии реализации с KfW находятся 7 инвестиционных проектов общим объемом более 311 млн евро.

Отметил, что особое внимание необходимо уделить проектам в сфере переработки, а также активизировать деятельность бизнеса, в частности ветеранского и на деоккупированных территориях. Скоординировали нашу работу накануне Конференции по вопросам восстановления, которая состоится в июне в Берлине. Рассчитываем на конкретные результаты - добавил премьер.

Напомним,

Министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев, чтобы встретиться с министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым. Однако, встречу отменили после того, как стало известно, что Кубраков был отправлен в отставку Верховной Радой.