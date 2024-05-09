Шмигаль провів зустріч з міністром розвитку Німеччини: обговорили реалізацію спільних проєктів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Міністром розвитку Німеччини Свеню Шульце, щоб обговорити реалізацію спільних проектів, скоординувати роботу напередодні Конференції з відновлення в Берліні в червні, а також підкреслити плідну співпрацю України з Німецькою кредитною установою для відбудови (KfW), яка підтримує малі та середні підприємства, що мають вирішальне значення для відновлення України.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів та скоординували роботу напередодні Конференції з питань відновлення, яка відбудеться у червні в Берліні. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Реалізацію спільних проєктів обговорили під час зустрічі з Федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. Відзначив нашу плідну співпрацю з Кредитною установою для відбудови ФРН (KfW) та подякував за підтримку малих і середніх підприємств. Це особливо важливо з огляду на провідну роль приватного сектору у відновленні України
Він зазначив, що наразі на стадії реалізації з KfW перебувають 7 інвестиційних проєктів загальним обсягом понад 311 млн євро.
Наголосив, що особливу увагу необхідно приділити проєктам у сфері переробки, а також активізувати діяльність бізнесу, зокрема ветеранського та на деокупованих територіях. Скоординували нашу роботу напередодні Конференції з питань відновлення, яка відбудеться у червні в Берліні. Розраховуємо на конкретні результати
Нагадаємо
Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва, щоб зустрітися з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Однак, зустріч скасували після того, як стало відомо, що Кубраков був відправлений у відставку Верховною Радою.