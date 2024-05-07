Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

Во вторник, 7 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн встречу с болгарским коллегой Димитаром Главчевым. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Детали

Шмыгаль поздравил коллегу с назначением на должность и поблагодарил его за личные усилия в поддержку нашего государства.

Стороны обсудили военные потребности Украины, в частности артиллерию, снаряды, ПВО и другие важные вещи, которые помогут украинским воинам приблизить победу - резюмировали в ведомстве.

Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

В этом контексте чиновники говорили о Формуле мира Президента Украины и Саммите мира в Швейцарии.

Голос Болгарии важен для нас. Рассчитываем также на участие болгарского бизнеса в Конференции по вопросам восстановления в Берлине - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины выразил благодарность за поддержку интеграции нашей страны в ЕС и НАТО.

В свою очередь Димитар Главчев заверил, что Болгария и в дальнейшем будет помогать Украине.

Напомним

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.