Шмигаль обговорив військові потреби України з болгарським колегою Главчевим
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч зі своїм болгарським колегою Дімітаром Главчевим, під час якої обговорив військові потреби України та підтримку Болгарією інтеграції України до ЄС та НАТО.
У вівторок, 7 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн зустріч з болгарським колегою Дімітаром Главчевим. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду України.
Деталі
Шмигаль привітав колегу з призначенням на посаду та подякував йому за особисті зусилля на підтримку нашої держави.
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У свою чергу Дімітар Главчев запевнив, що Болгарія і надалі допомагатиме Україні.
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