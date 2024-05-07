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Шмигаль обговорив військові потреби України з болгарським колегою Главчевим

Шмигаль обговорив військові потреби України з болгарським колегою Главчевим

Київ • УНН

 • 101989 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч зі своїм болгарським колегою Дімітаром Главчевим, під час якої обговорив військові потреби України та підтримку Болгарією інтеграції України до ЄС та НАТО.

У вівторок, 7 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн зустріч з болгарським колегою Дімітаром Главчевим. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду України.

Деталі 

Шмигаль привітав колегу з призначенням на посаду та подякував йому за особисті зусилля на підтримку нашої держави.

Сторони обговорили військові потреби України, зокрема артилерію, снаряди, ППО та інші важливі речі, що допоможуть українським воїнам наблизити перемогу

- резюмували у відомстві. 

Болгарія виділила Україні 60 тис. євро в рамках програми Організації економічного співробітництва та розвитку10.04.24, 16:19 • 24079 переглядiв

У цьому контексті урядовці говорили про Формулу миру Президента України й Саміт миру у Швейцарії.

Голос Болгарії важливий для нас. Розраховуємо також на участь болгарського бізнесу в Конференції з питань відновлення у Берліні

- підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України висловив вдячність за підтримку інтеграції нашої країни в ЄС і НАТО. 

У свою чергу Дімітар Главчев запевнив, що Болгарія і надалі допомагатиме Україні.

Нагадаємо

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов хоче прискорити надання Україні пакетів військової допомоги, наголошуючи на нагальній необхідності зміцнення обороноздатності Києва.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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