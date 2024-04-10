Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

Народное собрание Болгарии одобрило выделение Украине 60 тыс. евро в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщает издание БНР, передает УНН.

Детали

Народное собрание одобрило финансовую помощь Украине в размере 60 тыс. евро в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития, общей стоимостью 16,5 млн евро - пишет издание.

Отмечается, что оппозиция выступала против выделения средств, поскольку, по словам депутата, Павела Митова лучше было бы эти средства передать болгарской диаспоре в Западных окрестностях на территории соседней Сербии.

Напомним,

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.