Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил усиление противовоздушной обороны Украины с послами стран G7. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера правительства в Telegram-канале.

Детали

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Это приоритетная потребность, чтобы защитить жизни людей и критическую инфраструктуру. Подчеркнул это во время встречи с послами стран G7 - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Россия не прекращает обстрелов против гражданской и энергетической инфраструктуры. По его словам, Киев нуждается в помощи с оборудованием.

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Работаем и над усилением защиты критических объектов и децентрализацией энергосистемы. Скоординировали с послами наши потребности. Обсудили системные решения для Харькова - рассказал премьер-министр Украины.

Дополнение

Кроме того, во время встречи стороны обсудили обращение "Укрэнерго" к ENTSO-E для увеличения возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.

Напомним

ЕС направил 167 электрогенераторов в Украину после того, как российские атаки значительно повредили энергетическую инфраструктуру страны.