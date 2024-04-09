Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности, в частности ремонты и привлечение помощи от партнеров, децентрализация генерации и усиление ПВО. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Еще один важный вызов сегодня - это энергетическая безопасность. Враг совершил ряд интенсивных атак на объекты энергетики. Прежде всего речь идет о тепловой генерации.

Наша задача - до следующей зимы минимизировать риски для энергосектора. Сделать так, чтобы у украинцев в домах был свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно", - сказал Шмыгаль.

Премьер выделил три основных вектора деятельности.

"Первый - это собственно ремонты и привлечение помощи от партнеров. Большие надежды возлагаем на Фонд поддержки энергетики Украины, куда наши международные партнеры сделали взносов на более 405 миллионов евро", - добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что приоритетно направляются средства на закупку оборудования для тех регионов, где ситуация самая тяжелая. В частности, для Харькова и Харьковской области.

"Второе направление - децентрализация нашей генерации. Вместо больших уязвимых к атакам электростанций нужны десятки малых рассредоточенных объектов. Развертываем сеть когенерационных установок, которые поддержат работу критической инфраструктуры громад. Будем наращивать интенсивность работ в этой сфере", - добавил глава правительства.

Третьим направлением, Шмыгаль выделил усиление ПВО.

Напомним

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что единственным способом защитить украинскую энергосистему от российских ударов является децентрализация генерирующих мощностей путем строительства многих небольших электростанций.