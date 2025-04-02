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Вашингтон Пост

Шмыгаль о потребности в $39,3 млрд международной поддержки: есть подтверждения, что она будет покрыта

Киев • УНН

 • 17762 просмотра

Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что бюджетная потребность Украины в международной поддержке на 2025 год составляет 39,3 млрд долларов. Партнеры подтвердили готовность покрыть эту сумму.

Шмыгаль о потребности в $39,3 млрд международной поддержки: есть подтверждения, что она будет покрыта

Бюджетная потребность Украины в 2025 году в международной поддержке составляет 39,3 млрд долларов, и у Киева есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Детали

Шмыгаль во время 13-го заседания Руководящего комитета украинской платформы доноров заявил, что в этом году ключевыми направлениями совместной работы платформы Украина видит: бюджетную поддержку, устойчивое финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и привлечение инвестиций на пути в ЕС.

Финансовая устойчивость Украины. В этом году наша бюджетная потребность в международной поддержке составляет 39,3 млрд долларов, и у нас есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта. Должны уже работать над поддержкой на 2026 год. Благодарны странам G7 и Европейской комиссии за поддержку инициативы ERA и направление Украине средств за счет прибылей от обездвиженных российских активов

- сообщил Шмыгаль.

Программа восстановления Украины

Шмыгаль сообщил, что, по данным обновленной оценки RDNA4, общая стоимость восстановления Украины составляет 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма25.02.25, 12:21 • 106734 просмотра

"При поддержке партнеров мы продолжаем программу быстрого восстановления Украины по 5-ти ключевым приоритетам: энергетика, жилье, критическая и социальная инфраструктура, гуманитарное разминирование, поддержка частного сектора. В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 млрд долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 млрд долларов. Поэтому крайне важным остается финансирование других критически необходимых проектов", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, сколько средств необходимо для восстановления Киевской области31.03.25, 19:12 • 22735 просмотров

Движение к членству в Европейском Союзе

"Наша цель на этот год - максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем 6-ти кластерам. Мы нацелены на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых Украине реформ. Благодарны участникам Украинской платформы доноров за то, что они остаются  преданными поддержке Украины на пути к справедливому миру и полному восстановлению", - отметил Шмыгаль.

Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС - глава МИД01.04.25, 15:52 • 21069 просмотров

Дополнение

Еврокомиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро очередного транша помощи в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получила 400 млн долл. нового транша от МВФ после седьмого пересмотра программы сотрудничества EFF.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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