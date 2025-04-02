Шмигаль про потребу у $39,3 млрд міжнародної підтримки: маємо підтвердження, що вона буде покрита

Бюджетна потреба України у 2025 році у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і Київ має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Деталі

Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету української платформи донорів заявив, що цього року ключовими напрямками спільної роботи платформи Україна вбачає: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС.

Фінансова стійкість України. Цього року наша бюджетна потреба у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і ми маємо підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита. Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів - повідомив Шмигаль.

Програма відновлення України

Шмигаль повідомив, що, за даними оновленої оцінки RDNA4, загальна вартість відбудови України становить 524 млрд доларів впродовж наступного десятиліття.

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"За підтримки партнерів ми продовжуємо програму швидкого відновлення України за 5-ма ключовими пріоритетами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка приватного сектору. У 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів", - розповів Шмигаль.

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"Наша мета на цей рік - максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ. Вдячні учасникам Української платформи донорів за те, що вони залишаються відданими підтримці України на шляху до справедливого миру та повної відбудови", - зазначив Шмигаль.

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Доповнення

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