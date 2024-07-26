Северокорейские хакеры провели кампанию кибершпионажа с целью похищения секретных военных данных в поддержку своей ядерной программы. Об этом говорится в совместном докладе Федерального бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Национального центра кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

По информации спецслужб трех стран, хакеры, которых исследователи кибербезопасности называют группировкой Anadriel, атаковали или взламывали компьютерные системы ряда оборонных и инженерных компаний, включая производителей танков, подводных лодок, военных кораблей, истребителей, ракет и радарных систем. Anadriel был идентифицирован как подразделение шпионского агентства Пхеньяна.

В сообщении говорится, что угроза остается для предприятий во всем мире, в частности для таких стран, как Индия и Япония.

Пол Чичестер из Национального центра кибербезопасности Великобритании заявил, что глобальная операция по кибершпионажу, которая была разоблачена, показывает, на что Пхеньян готов пойти, чтобы реализовывать свои военные и ядерные программы.

Дополнение

По информации ФБР, Anadriel использовали уязвимости в программном обеспечении для проведения кибератак, включая вредоносное ПО и фишинг, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным и информации. В спецслужбе отметили, что хакеры пытались получить спецификации и чертежи конструкции для переработки и обогащения урана, а также данные о ракетах и системах противоракетной обороны.

ФБР призвало компании, работающие в оборонном, аэрокосмическом, ядерном и инженерном секторах, «оставаться бдительными, защищая свои сети от киберопераций, спонсируемых Северной Кореей».

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