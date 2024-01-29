СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц

СБУ ликвидировала 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Были задержаны организаторы сделок, которые подделывали документы для военнообязанных. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве задержана преступная группа, в которую входили два должностных лица столичных медицинских учреждений и руководительница местной общественной организации. Фигуранты группы фабриковали выводы врачебных обследований для установления инвалидности своим клиентам 2-й или 3-й групп.

В Черновцах были разоблачены 3 должностных лица местных больниц, которые торговали фальшивыми медицинскими заключениями о психических заболеваниях. Для максимальной скрытности действий организаторы "схемы" фиктивно оформляли госпитализацию и выписки стационарного лечения.

Во Львове была задержана медработница, которая продавала поддельные выводы медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

В Черкасской области выявлена руководительница частной компании в сфере строительства, которая за деньги способствовала оформлению инвалидности для женщин потенциальных призывников.

В Хмельницкой области задержан местный барбер, который за деньги организовывал переправку уклонистов в ЕС.

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Добавим

Стоимость таких "услуг" колебалась от 3 до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности и способа побега. Также удалось предотвратить нелегальный вывоз за границу более 50 потенциальных призывников.

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