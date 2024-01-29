СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц
Служба безопасности Украины ликвидировала 5 схем, которые помогали уклонистам незаконно уклоняться от мобилизации или выезжать из Украины, в том числе через поддельные медицинские документы и незаконную переправку за границу. Более 50 потенциальных призывников не удалось вывезти за пределы страны.
Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев
Южная Корея поможет Украине восстановить Козаровицкую дамбу, которая была повреждена во время вторжения рф в Украину. Проект стоимостью 14 миллионов долларов является частью Инициативы мира и солидарности Южной Кореи для Украины.
Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос
Стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области.
Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почтили память погибших воинов ВСУ.
Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий
В селе Лука-Мелешковская Винницкой области произошел пожар на складе площадью 400 квадратных метров, где хранились автомобильные шины, древесные пеллеты и предметы домашнего обихода. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС примерно через два часа. Причина пожара выясняется, пострадавших нет.
Несмотря на инцидент с Ил-76: Украина продолжает переговоры об обмене пленными - Юсов
Несмотря на заявления россии о катастрофе Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленными и ожидает успешных результатов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов
Командир взвода в Одесской области требовал от солдат 4 000 гривен за выходной день. В случае отказа он угрожал проблемами со службой и физической расправой.
Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico
Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.
Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк
начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.
На Буковине задержаны мужчины, которые пытались попасть в Румынию, скрывшись от пограничной заставы
Трое мужчин из Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей были задержаны пограничниками в Черновицкой области при попытке незаконно пересечь границу с Румынией пешком, в сотнях метров от границы. Мужчины заплатили по 6 000 евро проводнику, который их дистанционно сопровождал.