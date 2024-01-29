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СБУ затримала організаторів схем ухилення від мобілізації, серед яких посадовці лікарень Києва, Львова, Чернівців

СБУ затримала організаторів схем ухилення від мобілізації, серед яких посадовці лікарень Києва, Львова, Чернівців

Київ • УНН

 • 24294 перегляди

Служба безпеки України ліквідувала 5 схем, які допомагали ухильникам незаконно ухилятися від мобілізації або виїжджати з України, у тому числі через підроблені медичні документи та незаконне переправлення за кордон. Понад 50 потенційних призовників не вдалося вивезти за межі країни.

СБУ ліквідувала 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Були затримані організатори оборудок, які підробляли документи для військовозобов’язаних. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

У Києві затримано злочинну групу, учасники якої фальсифікували висновки лікарських обстежень для встановлення інвалідності своїм клієнтам 2-ї чи 3-ї груп. Серед фігурантів - два посадовці столичних медичних закладів та очільниця місцевої громадської організації. 

У Чернівцях було викрито 3 посадовців місцевих лікарень, що торгували фальшивими медичними висновками про психічні захворювання. Для максимальної прихованості дій організатори "схеми" фіктивно оформлювали госпіталізацію та виписки стаціонарного лікування.

У Львові було затримано медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

На Черкащині виявлено очільницю приватної компанії у сфері будівництва, яка за гроші сприяла оформленню інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області затримано місцевого барбера, який за гроші організовував переправлення ухилянтів до ЄС.

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Додамо

Вартість таких "послуг" коливалася від 3 до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості та способу втечі. Також вдалося запобігти нелегальному вивезенню за кордон понад 50 потенційних призовників.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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