СБУ затримала організаторів схем ухилення від мобілізації, серед яких посадовці лікарень Києва, Львова, Чернівців
Київ • УНН
Служба безпеки України ліквідувала 5 схем, які допомагали ухильникам незаконно ухилятися від мобілізації або виїжджати з України, у тому числі через підроблені медичні документи та незаконне переправлення за кордон. Понад 50 потенційних призовників не вдалося вивезти за межі країни.
СБУ ліквідувала 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Були затримані організатори оборудок, які підробляли документи для військовозобов’язаних. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
У Києві затримано злочинну групу, учасники якої фальсифікували висновки лікарських обстежень для встановлення інвалідності своїм клієнтам 2-ї чи 3-ї груп. Серед фігурантів - два посадовці столичних медичних закладів та очільниця місцевої громадської організації.
У Чернівцях було викрито 3 посадовців місцевих лікарень, що торгували фальшивими медичними висновками про психічні захворювання. Для максимальної прихованості дій організатори "схеми" фіктивно оформлювали госпіталізацію та виписки стаціонарного лікування.
У Львові було затримано медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.
На Черкащині виявлено очільницю приватної компанії у сфері будівництва, яка за гроші сприяла оформленню інвалідності для жінок потенційних призовників.
У Хмельницькій області затримано місцевого барбера, який за гроші організовував переправлення ухилянтів до ЄС.
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Вартість таких "послуг" коливалася від 3 до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості та способу втечі. Також вдалося запобігти нелегальному вивезенню за кордон понад 50 потенційних призовників.
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