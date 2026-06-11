СБУ разоблачила офицера гру рф, вербовавшего детей для терактов в Одессе

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской военной разведки артему шмулю, который вербовал несовершеннолетних украинских детей для диверсий и терактов в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Следствие установило, что шмуль вербовал одесситов в возрасте от 13 до 18 лет. В мае 2024 года сотрудники СБУ разоблачили четырех агентов при попытке поджога двух военных авто в Одессе в обмен на быстрые "заработки".

Они фиксировали возгорание на телефонные камеры для "отчета" перед Шмулем, с которым контактировали в мессенджерах. В ходе обысков у задержанных изъята антиукраинская наглядность и смартфоны с доказательствами работы на гру рф - сообщили в СБУ.

Данные преступления квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта).

Самому шмулю сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (организация террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Напомним

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, командовавшим ударом "Искандера" по Николаевскому областному совету в 2022 году.