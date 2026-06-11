СБУ разоблачила офицера гру рф, вербовавшего детей для терактов в Одессе
Киев • УНН
Сотрудник разведки рф артем шмуль вербовал подростков для поджогов военных авто в Одессе. СБУ заочно сообщила ему о подозрении за терроризм.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской военной разведки артему шмулю, который вербовал несовершеннолетних украинских детей для диверсий и терактов в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Следствие установило, что шмуль вербовал одесситов в возрасте от 13 до 18 лет. В мае 2024 года сотрудники СБУ разоблачили четырех агентов при попытке поджога двух военных авто в Одессе в обмен на быстрые "заработки".
Они фиксировали возгорание на телефонные камеры для "отчета" перед Шмулем, с которым контактировали в мессенджерах. В ходе обысков у задержанных изъята антиукраинская наглядность и смартфоны с доказательствами работы на гру рф
Данные преступления квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсия,
совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на
совершение террористического акта).
Самому шмулю сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма);
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (организация
террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Напомним
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, командовавшим ударом "Искандера" по Николаевскому областному совету в 2022 году.