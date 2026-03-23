СБУ раскрыла личность куратора венгерской агентурной сети на Закарпатье

Эксклюзив
13:02 • 6670 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
09:58 • 30557 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
09:48 • 26622 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
09:16 • 48447 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 47134 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 84307 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 95612 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 164547 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 77020 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 78900 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Популярные новости
В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно23 марта, 06:49 • 15327 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде23 марта, 07:19 • 43494 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23 марта, 07:36 • 66719 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 19346 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13602 просмотра
публикации
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
13:02 • 6670 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13643 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 19391 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Эксклюзив
09:58 • 30558 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить09:16 • 48448 просмотра
СБУ раскрыла личность куратора венгерской агентурной сети на Закарпатье

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Контрразведка идентифицировала кадрового разведчика Золтана Андре, который руководил шпионами. Агенты собирали данные о ПВО и настроениях относительно ввода войск.

Служба безопасности Украины разоблачила венгерского спецслужбиста, который руководил агентурной сетью Будапешта на Закарпатье в 2025 году, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, который руководил агентурной сетью, разоблаченной СБУ весной 2025 года на Закарпатье.

Тогда Служба безопасности задержала двух участников шпионской ячейки, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае ввода туда венгерских войск.

По материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки – Золтан Андре. Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ 

Как выяснило расследование, с 2016 по 2020 год Андре находился в Грузии, где проводил разведывательную деятельность "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии.

Демонстрирует масштабы вмешательства рф в венгерские выборы на стороне Орбана - Сибига о вражеском ИПСО против венгров на Закарпатье

После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В этом же году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в "режим ожидания". А уже в сентябре 2024 года Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить на Закарпатье.

Задокументировано, как предатель разведывал места дислокации Сил обороны, в частности пытался выявить боевые позиции украинской ПВО, защищающей небо западного региона Украины. Также по поручению Андре агент должен был подыскать "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужбиста были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины 

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

В СБУ добавили, что для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужбист обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в основном проводил в собственном авто. Для конспирации он использовал оперативный псевдоним. Так, следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которую вскоре вместе с другим агентом задержала Служба безопасности 

При этом, по данным СБУ, установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался втянуть в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для "личных нужд".

Сейчас контрразведка СБУ продолжает комплексные мероприятия для установления всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине. Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУ впервые разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии: задержаны два агента

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Война в Украине
Дипломатка
Закарпатская область
Служба безопасности Украины
Венгрия
Будапешт
Украина
Грузия