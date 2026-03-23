Ексклюзив
13:02 • 2254 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 27213 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 24865 перегляди
СБУ розкрила особу куратора угорської агентурної мережі на Закарпатті

Контррозвідка ідентифікувала кадрового розвідника Золтана Андре, який керував шпигунами. Агенти збирали дані про ППО та настрої щодо введення військ.

СБУ розкрила особу куратора угорської агентурної мережі на Закарпатті

Служба безпеки України викрила угорського спецслужбіста, який керував агентурною мережею Будапешта на Закарпатті у 2025 році, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу розвідника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою СБУ навесні 2025 року на Закарпатті.

Тоді Служба безпеки затримала двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність регіону, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення туди угорських військ.

За матеріалами справи, діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки – Золтан Андре. Встановлено, що саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ 

- йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, з 2016 до 2020 року Андре перебував у Грузії, де проводив розвідувальну діяльність "під прикриттям" представника дипломатичної місії Угорщини.

Після повернення з Південного Кавказу з 2021 року він почав розвідувально-підривну діяльність проти України. Цього ж року він особисто завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його у "режим очікування". А вже у вересні 2024 року Андре "активував" агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті.

Задокументовано, як зрадник розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема намагався виявити бойові позиції української ППО, що захищає небо західного регіону України. Також за дорученням Андре агент мав підшукати "кандидатів" на вербування до агентурного апарату угорської воєнної розвідки. В зоні особливої уваги іноземного спецслужбіста були колишні та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів України 

- додали в СБУ.

Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства.

У СБУ додали, що для залучення до співпраці іноземний спецслужбіст обіцяв гроші та різні преференції від Угорщини.

Встановлено, що вербувальні бесіди та агентурні зустрічі Андре здебільшого проводив у власному авто. Для конспірації він використовував оперативний псевдонім. Так, наступною фігуранткою, яку залучив до співпраці Андре, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ, яку невдовзі разом з іншим агентом було затримано Службою безпеки 

- йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними СБУ, встановлено ще одного військовослужбовця ЗСУ, якого угорський військовий розвідник намагався втягнути до співпраці. Цій особі замість грошової винагороди він обіцяв регулярні поставки наркотичних засобів для "особистих потреб".

Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні. Кожного із зловмисників буде знайдено і притягнуто до відповідальності за злочини проти нашої держави.

