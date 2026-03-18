Демонстрирует масштабы вмешательства рф в венгерские выборы на стороне Орбана - Сибига о вражеском ИПСО против венгров на Закарпатье

Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Зеленский прибыл в Мадрид - что в программе визита18 марта, 09:26 • 7030 просмотра
Украина готовит строительство высокоскоростной железной дороги до границы - на каком этапе проект18 марта, 11:20 • 12508 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 30270 просмотра
ИПСО не дало врагу желаемого результата, и он прибегает к прямым ударам - в Сумском центре комплектования прокомментировали поражение рф ТЦКPhoto18 марта, 11:54 • 7886 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 23455 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 30896 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 52968 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 60096 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 82294 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 74288 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно15:54 • 5548 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 23932 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 28876 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 33627 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 38560 просмотра
Демонстрирует масштабы вмешательства рф в венгерские выборы на стороне Орбана - Сибига о вражеском ИПСО против венгров на Закарпатье

Киев • УНН

 • 522 просмотра

СБУ разоблачила российскую спецоперацию с фейковыми звонками и угрозами венгерской общине. Сибига заявил о координации этих действий с кампанией Виктора Орбана.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная российская дезинформационная операция, направленная против представителей венгерской общины в Украине, демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана, передает УНН.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую дезинформационную операцию, направленную против представителей венгерской общины в Украине. Россияне осуществляли фейковые звонки с угрозами в адрес венгров, представляясь украинскими правоохранителями

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, разоблаченная операция демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана.

Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией

- резюмировал Сибига.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Венгрия
Украина