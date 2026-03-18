Демонстрирует масштабы вмешательства рф в венгерские выборы на стороне Орбана - Сибига о вражеском ИПСО против венгров на Закарпатье

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная российская дезинформационная операция, направленная против представителей венгерской общины в Украине, демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана, передает УНН.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную российскую дезинформационную операцию, направленную против представителей венгерской общины в Украине. Россияне осуществляли фейковые звонки с угрозами в адрес венгров, представляясь украинскими правоохранителями - сообщил Сибига.

По словам главы МИД, разоблаченная операция демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана.

Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией - резюмировал Сибига.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией.