Демонстрирует масштабы вмешательства рф в венгерские выборы на стороне Орбана - Сибига о вражеском ИПСО против венгров на Закарпатье
Киев • УНН
СБУ разоблачила российскую спецоперацию с фейковыми звонками и угрозами венгерской общине. Сибига заявил о координации этих действий с кампанией Виктора Орбана.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная российская дезинформационная операция, направленная против представителей венгерской общины в Украине, демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана, передает УНН.
Нельзя исключать, что такие действия также были скоординированы с его предвыборной кампанией
Напомним
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией.