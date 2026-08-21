СБУ предупредила о вражеских угрозах на фоне массовых мероприятий ко Дню Независимости
Киев • УНН
В СБУ предупредили, что враг может использовать массовые мероприятия для обстрелов, терактов и диверсий. СБУ призвала не игнорировать тревоги и сообщать о подозрительных лицах.
В Службе безопасности Украины предупредили украинцев на фоне приближения Дня Независимости, что враг может использовать массовые мероприятия для осуществления обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений, пишет УНН.
СБУ призывает граждан быть особенно бдительными накануне и в День независимости Украины. 24 августа Украина будет отмечать День независимости. В условиях полномасштабной войны враг может использовать массовые мероприятия для осуществления обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений
Служба безопасности призвала граждан "быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности".
В СБУ подчеркнули, что "накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:
- не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и заранее определите ближайшее укрытие;
- не приближайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь самостоятельно их перемещать или проверять;
- в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или других признаков возможной незаконной деятельности — сообщайте правоохранителям;
- не публикуйте фото и видео с указанием мест расположения военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств противовоздушной обороны и тому подобного;
- не распространяйте информацию о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военных;
- не выполняйте просьбы неизвестных лиц (даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов), которые предлагают выполнить сомнительные поручения, в частности осуществить фото- или видеосъемку определенных объектов, передать пакет или оставить предмет в указанном месте".
"Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий", — отметили в спецслужбе.
В СБУ указали: "Если неизвестные лица предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия — не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ".
В СБУ призвали обращаться "в случае получения информации о подготовке диверсий, терактов, вербовке или другой деятельности, которая может представлять угрозу государственной безопасности".
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