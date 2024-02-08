СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
Киев • УНН
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Служба безопасности Украины показала лица украинских защитников, которых удалось вернуть из рф домой в рамках 51-го обмена военнопленными, передает УНН.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 100 украинцев. В частности, во время 51-го по счету обмена удалось освободить 84 защитников Мариуполя (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.
СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
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