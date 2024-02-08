СБУ показали перші кадри прибуття українських захисників з 51-го обміну військовополоненими

Служба Безпеки України показала обличчя українських оборонців, яких вдалось повернути з рф додому в рамках 51-го обміну військовополоненими, передає УНН.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця! – написала СБУ під відео.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців. Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.