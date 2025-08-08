СБУ отреагировала на заявление НАБУ об обнародовании материалов по делу Магамедрасулова

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 744 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 17494 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 36685 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 28701 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 26940 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 46514 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23320 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 53352 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 57850 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 29153 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
42%
755мм
Популярные новости
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 34215 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте8 августа, 06:38 • 34405 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 37320 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 47980 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 14139 просмотра
публикации
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 14910 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 46522 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 48796 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году8 августа, 06:06 • 53356 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 57855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Александр Сырский
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 139025 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 155248 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 162519 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 152489 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 161983 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

СБУ отреагировала на заявление НАБУ об обнародовании материалов по делу Магамедрасулова

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

СБУ предоставила НАБУ материалы относительно подозрений двум сотрудникам, отрицая давление и манипуляции. Суд отправил Руслана Магамедрасулова под стражу без права залога.

СБУ отреагировала на заявление НАБУ об обнародовании материалов по делу Магамедрасулова

СБУ прокомментировала заявление директора НАБУ Семена Кривоноса о том, чтобы опубликовать все материалы относительно причастности двух сотрудников Бюро к пророссийским влияниям, подчеркнув, что была предоставлена отдельная информация и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ, передает УНН.

СБУ прокомментировала заявления со стороны руководителей НАБУ и САП. В частности, касательно тезисов, что "материалы уголовных производств не предоставили НАБУ, а также - СМИ.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия. Следственные органы не обязаны разглашать какую-либо информацию из досудебного производства вне рамок, определенных законом

- заявляют в СБУ.

Отмечается, что все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов:

•⁠  ⁠"СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей детективов НАБУ"  

•⁠  ⁠"СБУ и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины в работе на РФ: он имел значительное влияние на деятельность НАБУ" 

•⁠  ⁠"СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ: его курировал заместитель руководителя охраны Януковича" bit.ly/45yhmLo 

Вместе с тем 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ. Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду - в порядке, предусмотренном процессуальными нормами

- утверждают в СБУ.

НАБУ будет просить опубликовать все материалы о причастности двух детективов к сотрудничеству с рф08.08.25, 11:40 • 2068 просмотров

Относительно заявлений о якобы "давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российские влияния"

В СБУ заявляют, что никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может. 

"А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров. Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас проживают его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ", - заявляет СБУ.

Поэтому отмечается, что любые заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ о "опасности, угрожающей жизни", считаем попыткой избежать уголовной ответственности. 

"Федору Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины", - напоминает СБУ.

Относительно того, что якобы "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова задержали за документирование известного бизнесмена"

В СБУ заявляют, что все заявления и слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог. Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, "забывая" о торговле с РФ, являются недопустимыми", - говорится в сообщении.

СБУ опровергает, что сотрудника НАБУ Магамедрасулова задержали из-за Миндича31.07.25, 15:27 • 3744 просмотра

Руслану Магамедрасулову объявлено подозрение по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Он подозревается в ведении бизнеса в РФ (выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в республику Дагестан). Подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей получил также отец сотрудника Бюро, гражданин РФ – Сентябрь Магамедрасулов.

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина