СБУ отреагировала на заявление НАБУ об обнародовании материалов по делу Магамедрасулова

СБУ прокомментировала заявление директора НАБУ Семена Кривоноса о том, чтобы опубликовать все материалы относительно причастности двух сотрудников Бюро к пророссийским влияниям, подчеркнув, что была предоставлена отдельная информация и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ, передает УНН.

СБУ прокомментировала заявления со стороны руководителей НАБУ и САП. В частности, касательно тезисов, что "материалы уголовных производств не предоставили НАБУ, а также - СМИ.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия. Следственные органы не обязаны разглашать какую-либо информацию из досудебного производства вне рамок, определенных законом - заявляют в СБУ.

Отмечается, что все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов:

•⁠ ⁠"СБУ и ОГП задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей детективов НАБУ"

•⁠ ⁠"СБУ и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины в работе на РФ: он имел значительное влияние на деятельность НАБУ"

•⁠ ⁠"СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в рядах НАБУ: его курировал заместитель руководителя охраны Януковича" bit.ly/45yhmLo

Вместе с тем 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ. Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду - в порядке, предусмотренном процессуальными нормами - утверждают в СБУ.

НАБУ будет просить опубликовать все материалы о причастности двух детективов к сотрудничеству с рф

Относительно заявлений о якобы "давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российские влияния"

В СБУ заявляют, что никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может.

"А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров. Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас проживают его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ", - заявляет СБУ.

Поэтому отмечается, что любые заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ о "опасности, угрожающей жизни", считаем попыткой избежать уголовной ответственности.

"Федору Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины", - напоминает СБУ.

Относительно того, что якобы "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова задержали за документирование известного бизнесмена"

В СБУ заявляют, что все заявления и слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог. Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, "забывая" о торговле с РФ, являются недопустимыми", - говорится в сообщении.

СБУ опровергает, что сотрудника НАБУ Магамедрасулова задержали из-за Миндича

Руслану Магамедрасулову объявлено подозрение по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Он подозревается в ведении бизнеса в РФ (выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в республику Дагестан). Подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей получил также отец сотрудника Бюро, гражданин РФ – Сентябрь Магамедрасулов.