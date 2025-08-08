СБУ відреагувала на заяву НАБУ про оприлюднення матеріалів у справі Магамедрасулова

СБУ прокоментувала заяву директора НАБУ Семена Кривоноса про те, щоб опублікувати всі матеріали щодо причетності двох співробітників Бюро до проросійських впливів, наголосивши, що була надана окрема інформація та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ, передає УНН.

СБУ прокоментувала заяви з боку керівників НАБУ та САП. Зокрема, стосовно тез, що "матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ, а також - ЗМІ.

Відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом - заявляють в СБУ.

Зазначається, що усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів:

•⁠ ⁠"СБУ та ОГП затримали за підозрою у веденні бізнесу у рф одного із керівників детективів НАБУ"

•⁠ ⁠"СБУ та ОГП викрили чинного народного депутата України у роботі на рф: він мав значний вплив на діяльність НАБУ"

•⁠ ⁠"СБУ та ОГП затримали "крота" фсб у лавах НАБУ: його курував заступник керівника охорони Януковича" bit.ly/45yhmLo

Разом з тим 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ. Весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами - стверджують в СБУ.

Щодо заяв про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи"

В СБУ заявляють, що жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може.

"А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов. Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ", - заявляє СБУ.

Тож зазначається, що будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю", вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності.

"Федору Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України", - нагадує СБУ.

Щодо того, що нібито "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена"

В СБУ заявляють, що усі заяви та чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу. Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з рф, є неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

Руслану Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин рф – Сентябр Магамедрасулов.