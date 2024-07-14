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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Испании повторила рекорд Евро по голам за турнир

Сборная Испании повторила рекорд Евро по голам за турнир

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 20:36  •  3921 просмотра

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Сборная Испании по футболу сравнялась с рекордом чемпионатов Европы по количеству забитых мячей в одном турнире, забив свой 14-й гол на 47-й минуте финального матча Евро-2024 против Англии.

Сборная Испании по футболу повторила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. В эти минуты проходит финал Евро-2024, в котором Испания играет с Англией. Испанцы отличились на 47-й минуте, забив свой 14-й гол, пишет UA-Футбол, передает УНН.

Детали

Сборная Франции в 1984 году также забила 14 голов на одном турнире.

Испания дошла до финала Евро, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 (дополнительное время) и Францию (2:1).

Стал известен стартовый состав сборной Англии на финальный матч Евро-202414 июля 2024, 18:12 • 12190 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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