Сборная Испании повторила рекорд Евро по голам за турнир
Киев • УНН
Сборная Испании по футболу сравнялась с рекордом чемпионатов Европы по количеству забитых мячей в одном турнире, забив свой 14-й гол на 47-й минуте финального матча Евро-2024 против Англии.
Сборная Испании по футболу повторила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. В эти минуты проходит финал Евро-2024, в котором Испания играет с Англией. Испанцы отличились на 47-й минуте, забив свой 14-й гол, пишет UA-Футбол, передает УНН.
Детали
Сборная Франции в 1984 году также забила 14 голов на одном турнире.
Испания дошла до финала Евро, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 (дополнительное время) и Францию (2:1).
Стал известен стартовый состав сборной Англии на финальный матч Евро-202414 июля 2024, 18:12 • 12190 просмотров