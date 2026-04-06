Саперы в Киевской области обезвредили боевую часть гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Киев • УНН
В Киевской области специалисты ГСЧС безопасно обезвредили боевую часть российской ракеты Х-47М2 в поле. Граждан призывают не приближаться к подозрительным объектам.
Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
В ГСЧС призвали граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать по номеру "101".
Напомним
россия ночью ударила по Украине 141 дроном, из них 114 сбиты или подавлены.