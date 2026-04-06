Сапери на Київщині знешкодили бойову частину гіперзвукової ракети "Кинджал"
Київ • УНН
Сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
У полі на Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Роботи виконали з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки
У ДСНС закликали громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти за номером "101".
росія вночі вдарила по Україні 141 дроном, з них 114 збито або придушено.