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Санкции США следует синхронизировать с 18-м пакетом санкций ЕС - Сибига

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Украина надеется на новые санкции США против россии и синхронизацию их с 18-м пакетом санкций ЕС. Цель – принудить рф к прекращению огня на всех фронтах.

Санкции США следует синхронизировать с 18-м пакетом санкций ЕС - Сибига

Украина надеется, что Соединенные Штаты введут новые санкции против россии, а 18-й пакет санкций Европейского Союза будет синхронизирован с ними. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме с участием Премьер-министра Хорватии и министров иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того, пишет УНН.

Подробности

"Надеемся, что США введут новые санкции против рф. Нужно также, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был синхронизирован с ними. Цель в том, чтобы принудить рф к прекращению огня на море, суше и в воздухе", - заявил Сибига.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по Львову, Луцку и Черновцам, призвав партнеров активизировать работу над 18-м пакетом санкций. Он подчеркнул необходимость лишить Москву нефтяных доходов, которые финансируют военные преступления.

Сибига встретился с президентом ПАСЕ Теодором Русопулосом. Стороны обсудили создание спецтрибунала для России, компенсации жертвам агрессии и возвращение украинских детей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Парламентская ассамблея Совета Европы
Андрей Сибига
Бразилия
Европейский Союз
Хорватия
Италия
Соединённые Штаты
Черновцы
Луцк
Львов
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