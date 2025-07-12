В МЗС відреагували на черговий масштабний обстріл з боку росії

Міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга відреагував на удари росіян по Львову, Луцьку і Чернівця, зазначивши, що росія посилює свій терор проти нашої держави. Він закликав партнерів активізувати роботу над запровадженням 18-го пакету санкцій, пишу УНН з посиланням на сторінку Сибіги в Х.

росія продовжує посилювати терор, запускаючи черговий шквал сотень дронів та ракет, пошкоджуючи житлові райони, вбиваючи та ранячи мирних жителів. Західні міста Чернівці, Львів та Луцьк зазнали особливо жахливого нападу, постраждали й інші регіони - повідомив Сибіга.

Міністр додав, що масштаби щоденного терору з боку росії проти мирних мешканців демонструють нагальність позбавлення москви її нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини.

"російська військова машина виробляє сотні засобів терору щодня. Її масштаби становлять загрозу не лише для України, а й для всієї трансатлантичної спільноти", - підкреслив глава МЗС.

Сибіга закликав партнерів активізувати санкційні зусилля, зокрема запровадження 18 пакету санкцій проти держави-агресора.

"В інтересах наших партнерів якомога швидше вдарити по цій фабриці терору новими сильними санкціями: 18-м пакетом ЄС та законопроектом Грема-Блюменталя. Зніміть фінансування фабрики смерті путіна зараз", - наголосив Сибіга.

Доповнення

У Львові шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського обстрілу, включаючи 11-річного хлопчика. П'ятьом надано допомогу на місці, одного чоловіка госпіталізовано.