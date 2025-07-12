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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Львові кількість постраждалих унаслідок обстрілу рф зросла до шести, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

У Львові шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського обстрілу, включаючи 11-річного хлопчика. П'ятьом надано допомогу на місці, одного чоловіка госпіталізовано.

У Львові кількість постраждалих унаслідок обстрілу рф зросла до шести, серед них дитина

У Львові кількість постраждалих внаслідок нічого російського обстрілу зросла до шести, серед них - 11-річний хлопчик. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram, пише УНН.

Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

- йдеться у повідомленні.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив , що була проведена комісія з надзвичайних ситуацій. 

Найбільше ушкоджень - у Залізничному та Галицькому районах:

  • пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон;
    • 15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі;
      • також пошкоджено 20 машин;
        • також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

          Доповнення

          У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.

          Нагадаємо

          У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          СуспільствоВійна
          Львів
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