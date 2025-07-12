У Львові кількість постраждалих унаслідок обстрілу рф зросла до шести, серед них дитина
Київ • УНН
У Львові шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського обстрілу, включаючи 11-річного хлопчика. П'ятьом надано допомогу на місці, одного чоловіка госпіталізовано.
У Львові кількість постраждалих внаслідок нічого російського обстрілу зросла до шести, серед них - 11-річний хлопчик. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram, пише УНН.
Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.
Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив , що була проведена комісія з надзвичайних ситуацій.
Найбільше ушкоджень - у Залізничному та Галицькому районах:
- пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон;
- 15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі;
- також пошкоджено 20 машин;
- також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.
Доповнення
У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.
Нагадаємо
У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.