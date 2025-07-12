У Львові кількість постраждалих унаслідок обстрілу рф зросла до шести, серед них дитина

У Львові кількість постраждалих внаслідок нічого російського обстрілу зросла до шести, серед них - 11-річний хлопчик. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram, пише УНН.

Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували. - йдеться у повідомленні.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив , що була проведена комісія з надзвичайних ситуацій.

Найбільше ушкоджень - у Залізничному та Галицькому районах:

пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон;

15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі;

також пошкоджено 20 машин;

також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Доповнення

У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.