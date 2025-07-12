Атака на Львів: вражено житловий будинок, стався витік газу та води

Внаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, є часткове руйнування підʼїзду.

Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема - написав Козицький.

Він додав, що нині на місці працюють 20 рятувальників та інші служби.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив про пожежу, що спалахнула у Залізничному районі міста.

"Горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв", - написав Садовий.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Польща підняла винищувачі на тлі атаки рф по Україні