Атака на Львів: вражено житловий будинок, стався витік газу та води
Київ • УНН
У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.
Внаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
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За його словами, є часткове руйнування підʼїзду.
Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема
Він додав, що нині на місці працюють 20 рятувальників та інші служби.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив про пожежу, що спалахнула у Залізничному районі міста.
"Горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв", - написав Садовий.
Нагадаємо
У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.
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