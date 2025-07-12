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Атака на Львов: поражен жилой дом, произошла утечка газа и воды

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Во Львове на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом в результате вражеской атаки. Зафиксировано частичное разрушение подъезда, утечка газа и воды, без погибших и травмированных.

Атака на Львов: поражен жилой дом, произошла утечка газа и воды

В результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, есть частичное разрушение подъезда.

Произошла утечка газа и воды. Предварительно погибших и травмированных нет. Пожара нет

- написал Козицкий.

Он добавил, что сейчас на месте работают 20 спасателей и другие службы.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пожаре, вспыхнувшем в Железнодорожном районе города.

"Горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 м кв", - написал Садовый.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Андрей Садовый
Украина
Львов
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