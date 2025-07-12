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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша подняла истребители на фоне атаки РФ по Украине

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Польша активировала силы ПВО и начала патрулирование воздушного пространства из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Это сделано для обеспечения безопасности в районах, граничащих с зонами угрозы.

Польша подняла истребители на фоне атаки РФ по Украине

Польша активировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что из-за активности российских военно-воздушных сил дальнего радиуса действия, наносящих удары по целям, расположенным, в частности, на западе Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в польском воздушном пространстве.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало имеющиеся силы и ресурсы. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности

- говорится в сообщении.

Указывается, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами угрозы.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и ресурсы остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - заверили в командовании.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

Харьков под атакой: враг бьет по городу "шахедами" и КАБами12.07.25, 04:59 • 1566 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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