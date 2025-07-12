Польша подняла истребители на фоне атаки РФ по Украине
Киев • УНН
Польша активировала силы ПВО и начала патрулирование воздушного пространства из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Это сделано для обеспечения безопасности в районах, граничащих с зонами угрозы.
Польша активировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.
Детали
Отмечается, что из-за активности российских военно-воздушных сил дальнего радиуса действия, наносящих удары по целям, расположенным, в частности, на западе Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в польском воздушном пространстве.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало имеющиеся силы и ресурсы. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности
Указывается, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами угрозы.
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и ресурсы остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - заверили в командовании.
Напомним
В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.
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