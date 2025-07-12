Нічна атака на Україну: вибухи у Луцьку, Львові та Чернівцях, у Києві працює ППО
Київ • УНН
У ніч на 12 липня в кількох містах України, зокрема в Луцьку, Львові та Чернівцях, пролунали вибухи. У Києві сили ППО працюють у Голосіївському районі, а нові крилаті ракети заходять з боку Сумщини.
У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.
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Зокрема, повідомляється про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.
Тим часом міський голова Києва повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у Голосіївському районі столиці.
У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях!
Між тим, за даними "моніторів", нові крилаті ракети заходять у повітряний простір України з боку Сумщини.
Нагадаємо
російські війська в ніч на суботу, 12 липня, масовано атакують Україну з повітря. О 23:12 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА по Києву.
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