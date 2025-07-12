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Нічна атака на Україну: вибухи у Луцьку, Львові та Чернівцях, у Києві працює ППО

Київ • УНН

 • 354 перегляди

У ніч на 12 липня в кількох містах України, зокрема в Луцьку, Львові та Чернівцях, пролунали вибухи. У Києві сили ППО працюють у Голосіївському районі, а нові крилаті ракети заходять з боку Сумщини.

Нічна атака на Україну: вибухи у Луцьку, Львові та Чернівцях, у Києві працює ППО

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.

Деталі

Зокрема, повідомляється про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Тим часом міський голова Києва повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у Голосіївському районі столиці.

У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях!

- написав Кличко.

Між тим, за даними "моніторів", нові крилаті ракети заходять у повітряний простір України з боку Сумщини.

Нагадаємо

російські війська в ніч на суботу, 12 липня, масовано атакують Україну з повітря. О 23:12 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА по Києву.

Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини10.07.25, 14:35 • 46026 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сумська область
Віталій Кличко
Україна
Чернівці
Луцьк
Львів
Київ
Tesla
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