Нічна атака на Україну: вибухи у Луцьку, Львові та Чернівцях, у Києві працює ППО

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.

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Зокрема, повідомляється про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Тим часом міський голова Києва повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у Голосіївському районі столиці.

У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях! - написав Кличко.

Між тим, за даними "моніторів", нові крилаті ракети заходять у повітряний простір України з боку Сумщини.

Нагадаємо

російські війська в ніч на суботу, 12 липня, масовано атакують Україну з повітря. О 23:12 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА по Києву.

Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини